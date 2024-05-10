عاجل.. استهداف قاعدة عوبدا الجوية الصهيونية بالأراضى المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة عوبدا الجوية الصهيونية بالأراضي المحتلة مساء أمس الخميس بواسطة الطيران مسيّر.

وأكدت المقاومة العراقية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وأشارت إلي أن ذاك الهجوم يأتي استمرارًا بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً أهل غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

واستهدفت المقاومة الإسلامية في العراق منصة لوياثان الغازية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسيّر.

وفي وقت سابق؛ فقد أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق إستهداف قاعدة اليفالط الصهيونية بالاراضي المحتلة مساء اليوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت في بيان لها علي أن المقاومة الإسلامية مستمرة في دكّ معاقل الأعداء.

وكانت المليشيات المسلحة في العراق أعلنت في وقت سابق من أمس الخميس، استهداف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية في بئر السبع بواسطة الطائرات المسيرة.