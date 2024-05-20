مفاجأة.. أمل كلونى دعمت المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو

أكد تقرير أمريكي، اليوم الإثنين، أن أمل كلوني كانت من بين الخبراء الذين قدموا المشورة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم، أن المحكمة تسعى للحصول على أوامر اعتقال بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحيطة بالصراع المستمر في غزة، وتضم القائمة نتنياهو وعددًا من قادة الاحتلال، على رأسهم وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ومحمد الضيف القيادي في الحركة، بجانب السنوار.

ويواجه السنوار إجراءات بشأن هجمات 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، في حين أن نتنياهو مطلوب للاعتقال بسبب الغارات الإسرائيلية على غزة، وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية زعيم دولة حليفة للولايات المتحدة، وذلك وفق مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وفي بيان صدر بعد وقت قصير من ظهور الخبر، قال خان إنه "ممتن للنصيحة" التي قدمتها له لجنة من الخبراء، والتي ضمت أمل كلوني، حسب المجلة.

وقالت "نيوزويك" إن أمل كلوني مثلت ضحايا تنظيم داعش الإرهابي في المحاكمات الثلاث الوحيدة في العالم التي أدين فيها أعضاء داعش بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وفي خمس محاكمات أخرى أدانت أعضاء داعش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تفاصيل طلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو

هذا وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الإثنين، عن أنه قدم طلبات لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقادة حماس، بزعم ارتكاب "جرائم حرب" خلال الصراع في غزة.

وقال المدعي العام كريم خان، في بيان، إنه بناء على الأدلة التي جمعها مكتبه وفحصها، فإن لديه "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت "يتحملان المسئولية الجنائية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على أراضي فلسطين

وأكد "خان": إن تلك الجرائم تشمل "تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب"، و"توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين".

وأوضح أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حماس يحيى السنوار، وزعيمها السياسي إسماعيل هنية، وقائدها العسكري محمد ضيف.