سعر الذهب اليوم الخميس 25 يناير 2024 بالجنيه المصرى والدولار

مازال سعر الذهب في مصر في انطلاقه نحو عنان السماء بتخطي أسعار لم يك يمكن نتخيل الوصول إليها في فترة زمنية قصيرة، جعلت سعر الذهب عيار ٢١ يتخطى حاجز ٣٨٠٠ جنيه في آخر المعاملات المالية.

نرصد في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ في مصر بالجنيه المصري والدولار، وفق آخر معاملات تم تداولها على منصات الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

4405.75 جنيه للبيع.

4348.5 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 22

4038.5 جنيه بيع.

3986.25 جنيه شراء.

سعر الذهب عيار 21

3855 جنيهًا بيع.

3805 جنيهات شراء.



سعر الذهب عيار 18

3304.25 جنيه للبيع.

3261.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب للبيع والشراء



سعر الذهب عيار 14

2570 جنيهًا للبيع.

2536.75 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 12

2202.75 جنيه للبيع.

2174.25 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 9

1652.25 جنيه للبيع.

1630.75 جنيه للشراء.



سعر جنيه ذهب

30840 جنيهًا للبيع.

30440 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب عند الشراء وفق للعيار الذي يتم شراءه، فعيار ١٨ أكثر مصنعية من عيار ٢١ الذي يعتبر أكثر مصنعية من عيار ٢٤.

وتتحد المصنعية بقيم مختلف تبدأ من ٦٠ جنيهًا، وقد تصل إلى ٥٠٠ جنيه، وفق محل الصائغ الذي يتم الشراء منه.

في بعض المحافظات يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية والتي تبدأ من ٦%.

سعر الذهب بالدولار

سعر أونصة

2013 دولارًا أمريكيًا للبيع.

2012 دولارًا أمريكيًا للشراء.

سعر سبيكة ذهب وزن ١ جرام $79.4 دولار أمريكي.

سعر سبيكة ذهب وزن ٥ جرام $342.98 دولار أمريكي.

سعر سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام $678.26 دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب وزن ١٠٠ جرام $6734.29 دولار أمريكي.



سعر ذهب بي تي سي BTC

سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 33785 جنيهًا.

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 16805 جنيهات.

