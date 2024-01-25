الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 25 يناير 2024 بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

مازال سعر الذهب في مصر في انطلاقه نحو عنان السماء بتخطي أسعار لم يك يمكن نتخيل الوصول إليها في فترة زمنية قصيرة، جعلت سعر الذهب عيار ٢١ يتخطى حاجز ٣٨٠٠ جنيه في آخر المعاملات المالية.

نرصد في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ في مصر بالجنيه المصري والدولار، وفق آخر معاملات تم تداولها على منصات الذهب. 

سعر الذهب اليوم في مصر 

سعر الذهب عيار 24
4405.75 جنيه للبيع.
4348.5 جنيه للشراء.
 

سعر الذهب عيار 22
4038.5 جنيه بيع.
3986.25 جنيه شراء.

سعر الذهب عيار 21
3855 جنيهًا بيع.
3805 جنيهات شراء.
 

سعر الذهب عيار 18
3304.25 جنيه للبيع.
3261.5 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب للبيع والشراء 

    
سعر الذهب عيار 14
2570 جنيهًا للبيع.
2536.75 جنيه للشراء.
   
سعر الذهب عيار 12
2202.75 جنيه للبيع.
2174.25 جنيه للشراء.
 
سعر الذهب عيار 9
1652.25 جنيه للبيع.
1630.75 جنيه للشراء.

    
سعر جنيه ذهب
30840 جنيهًا للبيع.
30440 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية 

تختلف مصنعية الذهب عند الشراء وفق للعيار الذي يتم شراءه، فعيار ١٨ أكثر مصنعية من عيار ٢١ الذي يعتبر أكثر مصنعية من عيار ٢٤.

وتتحد المصنعية بقيم مختلف تبدأ من ٦٠ جنيهًا، وقد تصل إلى ٥٠٠ جنيه، وفق محل الصائغ الذي يتم الشراء منه.

في بعض المحافظات يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية والتي تبدأ من ٦%. 

"لسة هندمغها وغير معروضة للبيع".. أقوال التجار المتورطين بغش الذهب بالجمالية

سنتامين تعلن زيادة إنتاج الذهب من منجم السكرى لـ500 ألف أوقية بنهاية 2024

سعر الذهب بالدولار 

سعر أونصة

2013 دولارًا أمريكيًا للبيع.
2012  دولارًا أمريكيًا للشراء.

سعر سبيكة ذهب وزن ١ جرام $79.4 دولار أمريكي. 
سعر سبيكة ذهب وزن ٥ جرام $342.98 دولار أمريكي. 
سعر سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام $678.26 دولار أمريكي. 
سعر سبيكة الذهب وزن ١٠٠ جرام $6734.29 دولار أمريكي. 
 

سعر ذهب بي تي سي BTC

سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC  بلغ 33785 جنيهًا.

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 16805 جنيهات.
   

txt

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة.. ارتفاع مفاجئ في المعدن الأصفر

txt

سعر السبائك الذهبية | أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024

txt

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم فى مصر سعر الذهب للبيع والشراء سعر ذهب بي تي سي btc

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

سعر الذهب اليوم الخميس 25 يناير 2024 بالجنيه المصرى والدولار

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

منتخب مصر وتونس اليوم.. جدول مباريات الخميس 25 يناير 2024 

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 25-1-2024 فى مصر 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟