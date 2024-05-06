الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"أونروا": لن نقوم بإجلاء سكان رفح وسنحافظ على وجودنا هناك

رفح
رفح

حذرت وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"  الإثنين، من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون "مدمرا" لـ1.4 مليون شخص يعيشون هناك.

وأكدت أونروا في منشور لها عبر منصة “إكس”: أنها لن تقوم بإجلاء السكان وستحافظ على وجودها في رفح لأطول فترة ممكنة وستواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة للناس.

منع رئيس "أونروا" من دخول غزة للمرة الثانية

وجاء تحذير أونروا بعد ساعات من إعلان رئيسها فيليب لازاريني، أنه مُنع من دخول غزة للمرة الثانية منذ بدء الحرب، وقال لازاريني الأحد: "تواصل السلطات الإسرائيلية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأمم المتحدة".

txt

عاجل| بعد عملية كرم أبو سالم.. هل بدأ الاحتلال الإسرائيلي اجتياح رفح؟

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان رفح

وفي وقت سابق اليوم، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء للسكان والنازحين بالأحياء الشرقية لرفح والتوجه إلى "منطقة المواصي في خان يونس جنوب غزة". 

والمواصي هي منطقة ساحلية قاحلة صنفتها إسرائيل "منطقة إنسانية" منذ بداية الحرب. لكن المنطقة تعرضت مرارا وتكرارا للقصف.

وقال جيش الاحتلال في بيان: إنه وجه الدعوة للإخلاء من خلال "الإعلانات والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والبث الإعلامي باللغة العربية".

إغلاق معبر كرم أبوسالم بعد هجوم صاروخى أمس 

وأغلقت إسرائيل معبر كرم أبوسالم، وهو أحد المعابر الرئيسية المستخدمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد هجوم صاروخي أعلنت حماس مسئوليته عنه أدى إلى مقتل ثلاثة جنود. 

وجاء إغلاق معبر كرم أبوسالم بعد وقت قصير من تأكيد مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وجود "مجاعة شاملة" في شمال قطاع غزة المدمر.

وقال الجناح المسلح لحركة حماس إنه أطلق صواريخ على قاعدة عسكرية إسرائيلية قريبة من المعبر. 

وبعد وقت قصير من هذا الهجوم، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على منازل المواطنين في مدينة رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني، ما أسفر عن عشرات من الشهداء والمصابين، حسبما قاله مسعفون فلسطينيون.

txt

جيش الاحتلال: نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك لمنطقة إنسانية موسعة

 

الأونروا اجلاء السكان رفح الاحتلال غزو رفح

مواد متعلقة

نيويورك تايمز: تصريحات نتنياهو بشأن رفح تعرقل مفاوضات الهدنة مع حماس

اليوم 213 للعدوان.. أوامر تهجير وقصف مكثف لمنازل الفلسطينيين برفح

تحول تاريخى.. الرئيس الصينى يصل فرنسا ضمن جولة واسعة لأوروبا

اتهام أوفكوم البريطانية بـ"استبعاد" الآباء الثكالى من استشارات السلامة

من أمريكا الجنوبية إلى موزمبيق.. 5 مايو اليوم العالمى للغة البرتغالية

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

ارتفاع حصيلة ضحايا غزة إلى 34683 شهيدًا و78018 جريحًا

"النواب الأمريكى" يكشف لـ"بايدن" عن أدلة تظهر تقييد إسرائيل مساعدات غزة

الأكثر قراءة

الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس شم النسيم

بدائل حديقة الحيوان.. أماكن خروج في شم النسيم 2024 للأسرة بأسعار اقتصادية

خطوة بخطوة.. طريقة عمل المنجاونة البورسعيدي في عيد بشم النسيم

تحرير 476 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

بعد عملية كرم أبوسالم.. هل بدأ الاحتلال الإسرائيلى اجتياح رفح؟

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضا | عاجل

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح

وزير الدفاع الإسرائيلى لنظيره الأمريكى: لا بديل أمامنا سوى الهجوم على رفح

من يقف خلف احتجاجات الطلاب فى الجامعات الأمريكية ضد إسرائيل؟