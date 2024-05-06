"أونروا": لن نقوم بإجلاء سكان رفح وسنحافظ على وجودنا هناك

حذرت وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" الإثنين، من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون "مدمرا" لـ1.4 مليون شخص يعيشون هناك.

وأكدت أونروا في منشور لها عبر منصة “إكس”: أنها لن تقوم بإجلاء السكان وستحافظ على وجودها في رفح لأطول فترة ممكنة وستواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة للناس.

منع رئيس "أونروا" من دخول غزة للمرة الثانية

وجاء تحذير أونروا بعد ساعات من إعلان رئيسها فيليب لازاريني، أنه مُنع من دخول غزة للمرة الثانية منذ بدء الحرب، وقال لازاريني الأحد: "تواصل السلطات الإسرائيلية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأمم المتحدة".

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان رفح

وفي وقت سابق اليوم، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء للسكان والنازحين بالأحياء الشرقية لرفح والتوجه إلى "منطقة المواصي في خان يونس جنوب غزة".

والمواصي هي منطقة ساحلية قاحلة صنفتها إسرائيل "منطقة إنسانية" منذ بداية الحرب. لكن المنطقة تعرضت مرارا وتكرارا للقصف.

وقال جيش الاحتلال في بيان: إنه وجه الدعوة للإخلاء من خلال "الإعلانات والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والبث الإعلامي باللغة العربية".

إغلاق معبر كرم أبوسالم بعد هجوم صاروخى أمس

وأغلقت إسرائيل معبر كرم أبوسالم، وهو أحد المعابر الرئيسية المستخدمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد هجوم صاروخي أعلنت حماس مسئوليته عنه أدى إلى مقتل ثلاثة جنود.

وجاء إغلاق معبر كرم أبوسالم بعد وقت قصير من تأكيد مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وجود "مجاعة شاملة" في شمال قطاع غزة المدمر.

وقال الجناح المسلح لحركة حماس إنه أطلق صواريخ على قاعدة عسكرية إسرائيلية قريبة من المعبر.

وبعد وقت قصير من هذا الهجوم، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على منازل المواطنين في مدينة رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني، ما أسفر عن عشرات من الشهداء والمصابين، حسبما قاله مسعفون فلسطينيون.