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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر السبائك الذهبية | أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024

السبائك الذهبية
السبائك الذهبية

تصدر السؤال عن سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 24-1-2024، إذا يهتم قطاع كبير من المصريين بمتابعة أسعار الذهب لحظيًا، بسبب ما يشهده المعدن الأصفر من قفزات تاريخية في السعر منذ بداية العام الجاري، ويستمر الذهب في الارتفاع نتيجة الإقبال الكثيف على شرائه لاعتباره وعاء ادخاري آمن في ظل الاضطرابات العنيفة التي ضربت البورصات العالمية والعملات بعد الحرب على غرة والهجمات الأمريكية والتحالف الدولي على اليمن.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024 

في يوم الأربعاء 24-1-2024، استمر سعر الذهب في الارتفاع ليصل إلى أعلى مستوياته، حيث ارتفع سعر عيار 21 بقيمة 160 جنيهًا مساء أمس. وقد تجاوز سعر الجنيه الذهبي حاجز الـ 30000 جنيه بفعل ارتفاع سعر الذهب عالميًا.

سعر الذهب عيار 24 اليوم (آخر تحديث)

لم يسجل المعدن الأصفر لعيار 24 أي تغيرات تذكر، حيث سجل سعر 4366 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر الذهب اليوم الأربعاء عيار 21

سعر الذهب اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب اليوم عيار 21 في السوق المحلي بعد موجه الارتفاعات

بينما استقر سعر الذهب اليوم  عيار 21  في منتصف تداولات اليوم الأربعاء 24 يناير، حيث سجل سعر 3820 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر الذهب عيار 18 والمعدن الأصفر

كما لم يسجل سعر الذهب عيار 18 أي ارتفاعات عن بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر 3274 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية في الصاغة 

وارتفعت قيمة أسعار الذهب بالمصنعية بشكل كبير أمس الثلاثاء حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4466 جنيهًا، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3920 جنيهًا، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3374 جنيهًا.

 سعر السبائك الذهب اليوم بالأوزان المختلفة 

سعر السبيكة الذهب بوزن 1 جرام: 4466 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب بوزن 2.5 جرام: 10915 جنيها.

سعر السبيكة الذهب بوزن 5 جرامات: 21830 جنيها.

سعر السبيكة الذهب بوزن 10 جرامات: 43660 جنيها.

سعر السبيكة الذهب بوزن 20 جراما: 87320 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 24-1-2024 

وحقق الجنيه الذهب اليوم وزن 8 جرامات من عيار 24 ، سعر 30560 جنيهًا في محال الصاغة، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار 

سُجِّلَ ارتفاعٌ في أسعار الذهب العالمية، حيث بلغ سعر أوقية الذهب الآن 2022 دولارًا.
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سعر الذهب اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

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