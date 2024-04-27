إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل

ذكر موقع واللا العبري، أن المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل، بما في ذلك لأول مرة استعداد ضمني لمناقشة إنهاء الحرب، والاستعداد لعوة النازحين إلى منازلهم بشكل كامل، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الممر الذي يقسم قطاع غزة.

وأضاف الموقع، أن هذه هي المرة الأولى التي تعرب فيها إسرائيل عن استعداد ضمني لمناقشة إنهاء الحرب في غزة في المراحل المقبلة من المفاوضات.

وأشار موقع واللا نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، إلى أن المقترح المصري الذي قدم لحركة حماس، يتضمن استعداد إسرائيل لمناقشة إمكانية استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار بعد المرحلة الأولى من الصفقة.

وقال الموقع: "نأمل أن يكون ما اقترحناه كافيا لإدخال حماس في مفاوضات جدية، ولتعلم أننا جادون في التوصل إلى اتفاق، إذا تم تنفيذ المرحلة الأولى، سيكون من الممكن التقدم إلى المراحل التالية والوصول إلى نهاية الحرب".

تفاصيل المقترح المصري لوقف إطلاق النار

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن مصر قدمت اقتراحا لحركة حماس بالإفراج عن 20 إلى 40 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويبحث هذا الاقتراح الذي سلم إلى حركة حماس، والذي صاغه الجانب المصري وناقشه مع الجانب الإسرائيلي، مسألة الإفراج عن 20 إلى 40 محتجزًا إسرائيليًا مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يجدر الإشارة إلى حركة حماس ذكرت في تصريحات سابقة، أنها منفتحة على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي للعدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وسبق، وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، إن الضغط العسكري أدى إلى مقتل عشرات المحتجزين لديها، وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم.

ونشرت "القسام" فيديو لعدد من المحتجزين الإسرائيليين لديها عبر موقعها الرسمي، وهم يكشفون عن الأوضاع الصعبة تحت القصف المستمر من قِبل إسرائيل.