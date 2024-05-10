الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات.. رابط هيئة التأمينات الاجتماعية

معاشات
معاشات

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات من أهم التساؤلات التي ازاد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر محرك البحث "جوجل"، حيثُ أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024 بالرقم القومي.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بتنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية و محدودي الدخل منها زيادة المعاشات بنسبه 15%، كما تمت زيادة الدعم المخصص لبرنامج "تكافل وكرامة" الى 41 مليار جنيه بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه.

 

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن الزيادة الجديدة بعد تطبيقها، بطريقة سهلة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، والذي يتيح للمستفيدين الاستعلام عن معاش شهر يونيو 2024 الجاري بعد إعلان الزيادات الجديدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويكون الاستعلام عن المعاش من خلال اتباع عدد من الخطوات تتمثل في الآتي:

الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــا.

  • الخطوة الثانية: قم بالضغط على أيقونة "الخدمات" أعلى الموقع.
  • الخطوة الثالثة: قم باختيار "خدمات أصحاب المعاشات".
  • الخطوة الرابعة: قم باختيار أيقونة "الخدمات التأمينية".

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

  • الخطوة الخامسة: قم بالضغط على زر "استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".
  • الخطوة السادسة: قم بإدخال الرقم القومي للمستفيد في الخانة المخصصة.
  • الخطوة السابعة: قم بالضغط على زر استعلام.
  • الخطوة الأخيرة: تظهر كافة البيانات الأساسية للمستفيد من المعاش والزيادات الجديدة وموعد صرف المعاش.

 

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

ويقدم الموقع الرسمي للهيئة عدد من الخدمات المختلفة للتسهيل على المواطنين ولتجنب مقار الحكومة المزدحمة، وذلك في إطار التحول الرقمي وميكنة الهيئات والخدمات الحكومية ورؤية مصر 3030، وتتضمن الخدمات التالي التأمين على عامل بالقطاع الخاص، التأمين على العمالة غير المنتظمة، انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة، استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد، إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل، الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.

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