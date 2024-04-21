الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طريقة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي 2024

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي والاستمتاع بكافة الخدمات الالكترونية التي يقدمها موقع التأمينات الاجتماعية من خطوات بسيطة، يستعرضها الدستور في التقرير التالي. 

خطوات استعلام التأمينات الاجتماعية

يوفر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة إلكترونية تسمح للمستفيدين بالاستعلام عن التأمينات الاجتماعيةى،  بما في ذلك مدد الاشتراك والأجور، وذلك باستخدام الرقم القومي.

  1. الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية  

 

2. الضغط على "خدمات" من القائمة العلوية.

 

3. اختيار "الاستعلامات عن التأمينات الاجتماعية من القائمة الجانبية.

 

4. الضغط على "الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والاجور الخاصة بكل مدة".

 

5. إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.

 

6. الضغط على "إرسال".

7. ستظهر لك شاشة تحتوي على معلوماتك التأمينية، وهي «مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي - الأجور الخاصة بكل مدة اشتراك - نوع التأمين (عادي، مهني، إلخ) - جهة العمل ».

ويمكنك الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية من خلال التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الرقم 16199.

 

بالخطوات والرابط.. الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومى

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هل يمكن الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي؟

يصرف أصحاب المعاشات معاشاتهم في الاول من مايو المقبل، ويستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

ثم تسجيل الرقم القومي، والدخول كمستخدم إلى جانب تسجيل كلمة المرور،  لمعرفة قيمة المعاش المستحق له، ويبد أصرف المعاشات في 1 مايو ويستمر لمدة اسبوع لنحو 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، ويستطيعوا صرف المعاشات من خلال ناكينات الصراف الآلي والبريد المصري. 

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