السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقالات

الصيت ولا الغني


خطبه الجمعه المجمعه هذا الاسبوع في المسجد الجديد بالتجمع  الاول حي البنفسج كانت عن العمل والعمال  .. خطبه جميله ومختصره وحققت الهدف منها بل ونالت اعجاب المصلين.. المسجد علي اعلي مستوي من التصميم المعماري والتشطيبات والنظافه الداخليه والموكيت والرخام وحتي كراسي كبار السن علي النسق الاسلامي الشيك.
الشئ المؤسف الذي ازعجني هو اسلوب التسول المفضوح الذي سمعناه.. في نهايه الخطبه وجدت الخطيب المحترم يخبرنا ان وزاره الاوقاف  ( اغني وزارات مصر ) رفضت توفير اجهزه التكييف للمسجد باعتبار ان سكان التجمع من عليه القوم ( رغم اني اري معظم رواد المسجد من الفقراء والمسنين اصحاب المعاشات والعمال والحراس ) وعلي كل هؤلاء التبرع لشراء ١٠ تكييفات سعر التكييف ١٣٠ الف جنيه اي المطلوب مليون و٣٠٠ الف جنيه فورا لان حراره الجو جاوزت ٣٥ درجه والاشهر القادمه ستتجاوز درجه حراره الجو ال ٤٠ درجه وربما اكثر وفرصه انتشار الامراض وارده جدا..
لازال البعض يري بمنظار الصوره النمطيه وان الوضع الاقتصادي والاجتماعي مرتبط بالمنطقه السكنيه للفرد.. رغم انك تجد في المناطق الشعبيه تجار جمله مليونيرات متمسكين بالعيش في مسقط رأسهم وعلي الصعيد الاخر تجد مواطنا وضع تحويشه عمره في سكن متوسط بمنطقه راقيه مثل التجمع او الرحاب او مدينتي او اكتوبر او الشيخ زايد ولايزال يعاني من دفع اقساط هذا السكن ويعيش في مستوي محدود الدخل او اقل قليلا
المثل المصري القديم (الصيت ولا الغني ) ينطبق علي هؤلاء.. فرفقا بهم يامعالي وزير الاوقاف

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