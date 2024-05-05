الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خلصت عليهم وسرقت سلاحهم.. اعترافات قاتل شاب ووالده فى نجع حمادى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

“خلصت عليهم وسرقت سلاحهم” بهذه الجملة بدأ المتهم بقتل شاب ووالده في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، اعترافاته أمام جهات التحقيق، حيث أوضح أنه قام باستدراجهما عن طريق حيلة ماكرة، وقد أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

وأوضح المتهم أمام جهات التحقيق، أنه قام بالتواصل مع المجني عليه " الأب" قائلا له محتاج اشتري منك سلاح لأمر غاية في الأهمية، واتفقت معه على السعر المطلوب ومكان وموعد التقابل.

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أضاف المتهم فوجئت بأن الأب أحضر معه نجله إلى المكان الذي اتفقنا على التقابل فيه، وهو موقع تنفيذ الجريمة، وكنت أراقب المكان من بعيد، وتابع المتهم: عقب وصولهما قمت برصدهما وأطلقت عليهما النار بطريق المغافلة، فتوفيا في الحال.

 

أضاف المتهم قمت بعد ذلك بالترجل حتى الوصول إلى القتيلين، واستوليت على الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهما وتركت مكان الحادث.

 

كانت مديرية أمن قنا قد كشفت لغز العثور على جثتي عامل، ونجله في نجع حمادي، وتوصلت التحريات للمتهم الذي تم ضبطه واعترف بتفاصيل ارتكاب الجريمة.

مركز نجع حمادي محافظة قنا سرقة سلاح مباحث نجع حمادي ضبط قاتل أب ونجله

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