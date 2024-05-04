قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

كشفت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، عن خلافات عميقة نشبت بين أعضاء مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغّر للشئون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال (الكابينت) بشأن عملية اجتياح رفح.

وفي تقرير بثته الليلة الماضية، أشارت القناة إلى أن الخلافات بين وزراء حكومة بنيامين نتنياهو تتعلق بتوقيت العملية، ظروفها، وحجمها، حيث يرى بعض الوزراء أنه يتوجب اجتياح رفح فقط بعد الحصول على موافقة الولايات المتحدة والتنسيق الكامل مع واشنطن، وبعد استنفاد فرص التوصل إلى صفقة تبادل مع حركة حماس.

ووفقًا للتقرير، حذر وزيرا الحرب، بني جانتس وغادي إيزنكوت، من المخاطر الاستراتيجية لشن عملية في رفح بدون التنسيق مع الأمريكيين، مما يشير إلى وجود خلافات داخلية حول حجم العملية المحتملة والمنطقة الجغرافية المستهدفة.

بينما يطالب نتنياهو بشن عملية واسعة في مدينة رفح، يرى وزير الأمن يوآف جالانت أن العملية يجب أن تستهدف "منطقة رفح"، مما يوحي برؤية مختلفة بشأن مكان تنفيذ العملية.

يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه مئات الضباط والجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه رسالة تطالب بعدم اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب القناة المذكورة.