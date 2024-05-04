السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

رفح
رفح

كشفت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، عن خلافات عميقة نشبت بين أعضاء مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغّر للشئون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال (الكابينت) بشأن عملية اجتياح رفح.

وفي تقرير بثته الليلة الماضية، أشارت القناة إلى أن الخلافات بين وزراء حكومة بنيامين نتنياهو تتعلق بتوقيت العملية، ظروفها، وحجمها، حيث يرى بعض الوزراء أنه يتوجب اجتياح رفح فقط بعد الحصول على موافقة الولايات المتحدة والتنسيق الكامل مع واشنطن، وبعد استنفاد فرص التوصل إلى صفقة تبادل مع حركة حماس.

ووفقًا للتقرير، حذر وزيرا الحرب، بني جانتس وغادي إيزنكوت، من المخاطر الاستراتيجية لشن عملية في رفح بدون التنسيق مع الأمريكيين، مما يشير إلى وجود خلافات داخلية حول حجم العملية المحتملة والمنطقة الجغرافية المستهدفة.

بينما يطالب نتنياهو بشن عملية واسعة في مدينة رفح، يرى وزير الأمن يوآف جالانت أن العملية يجب أن تستهدف "منطقة رفح"، مما يوحي برؤية مختلفة بشأن مكان تنفيذ العملية.

يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه مئات الضباط والجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه رسالة تطالب بعدم اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب القناة المذكورة.

كان البث الإسرائيلية مجلس الحرب حكومة الاحتلال اجتياح رفح رفح حركة حماس صفقة تبادل قطاع غزة

مواد متعلقة

أيمن الرقب: اجتياح إسرائيل مدينة رفح يهدد السلام والاستقرار فى المنطقة

وفقًا لمعاهدة السلام مع مصر.. هل يجوز لإسرائيل اجتياح رفح الفلسطينية؟

القاهرة الإخبارية: بايدن يفكر فى القطيعة مع نتنياهو بسبب اجتياح رفح

نتنياهو: سندخل رفح "معقل حماس الأخير"

نتنياهو طلب إعادة تعبئة جنود الاحتياط من أجل اجتياح رفح الفلسطينية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

خبراء: ملاحقة «الجنائية الدولية» قادة إسرائيل تساعد فى إنهاء الحرب

هل انخفاض سعر الذهب طبيعى أم مقلق؟.. عضو شعبة المعدن الأصفر يجيب

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل نيرة صلاح "طالبة العريش"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب