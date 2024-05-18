أبوالمحاسن: قانون التصالح فى مخالفات البناء فرصة ذهبية.. وقريبًا تشريع جديد لتخطيط حضارى شامل

قال أحمد أبوالمحاسن، نائب رئيس قسم المحافظات ومسئول ملف المحليات بجريدة "الدستور"، إن الدولة جادة في التصالح مع المخالفات وفقًا لقانون التصالح الجديد.

وأكد أبوالمحاسن، خلال لقائه في برنامج "من قلب القاهرة" على شاشة قناة القاهرة بالتليفزيون المصري، أن المراكز التكنولوجية استقبلت منذ 7 مايو الحالي 50 ألف طلب تصالح من المواطنين من مختلف المحافظات حتى الآن.

توجيهات الرئيس ساهمت فى خروج القانون للنور

وأشار إلى أنه لولا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ما كان القانون أن يصدر، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بضرورة تقنين أوضاع المخالفين مع الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح "أبوالمحاسن" أن قانون التصالح الجديد فرصة ذهبية، لأنه لأول مرة يسمح بالتصالح في مخالفات كانت محظورة في القانون السابق، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس ساهمت بشكل كبير في إصدار هذا القانون.

وشدد على اهتمام الرئيس السيسي بالمواطن، منوهًا إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة رفع العبء عن كاهل المواطنين بما يسهم في سهولة تصالح المواطن على مخالفات البناء.

وأضاف "أبوالمحاسن" أن القانون يراعي الحفاظ على طرفين:

الطرف الأول: المواطن، من حيث إتاحة التصالح وقبول أوراقه.

المواطن، من حيث إتاحة التصالح وقبول أوراقه. الطرف الثاني: الدولة المصرية، من حيث حماية مواردها والحفاظ عليها من التعديات، خاصة أملاك الدولة.

قانون البناء الموحد

وبخصوص قانون البناء الموحد، قال "أبوالمحاسن" إن الحكومة تدرس حاليًا صياغة قانون بناء موحد يعالج كافة أخطاء عملية البناء للحفاظ على التنسيق الحضاري ويراعي احتياجات الدولة والمواطنين.

وأشار إلى أنه بمجرد الانتهاء من فترة تلقي طلبات المواطنين في مخالفات البناء، سيتم الإعلان عن قانون البناء الموحد وطرحه على مجلس النواب تمهيدًا لإقراره خلال الفترة المقبلة.

الدعوة للتقديم

وناشد "أبوالمحاسن" المواطنين ضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقديم ملفات التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على أنها فرصة لن تعوض مرة أخرى، وأن الحكومة لن تسمح بالبناء العشوائي من جديد.