الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"التنمية المحلية": 35 مليون جنيه لتطوير منظومة النظافة في المنوفية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا لمحافظة المنوفية، اليوم الأحد الموافق 12-5-2024 بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35  مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتابع عَلِي قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع في أسرع وقت ممكن، وذلك من قبل اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأربعة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات، مشيرًا إلى حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والعمل على تحسين مستوي خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات أولًا بأول بما يحقق رضا المواطنين.

إنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية 

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه بناءً عن التقرير الذي تلقاه من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، أنه تم إنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية على مساحة 8150م2 تقريباْ، وبطاقة استيعابية 550 طن / يوم  والمحطة مؤمنة بسور خرساني بأبعاد وبوابة للدخول وأخرى للخروج وسور حول المحيط الخارجي للموقع بارتفاع (2.00م) يعلوه بانوهات سلك بارتفاع (1.2) م، وصممت المحطة بنظام بناكر لاستقبال المخلفات بعدد 3 باكية محاطة بحوائط خرسانية مسلحة بأبعاد داخلية للبناكر الواحد (8 × 15 م) وإرتفاع الحوائط الخرسانية 3.25م، بالإضافة إلى أن المحطة مجهزة برصيف تفريغ هيكل من الخرسانة المسلحة بمساحة (520) م2 ومتصل برامب للدخول والخروج من الخرسانة المسلحة بطول 40م وعرض 10م ومتصل برصيف التفريغ عدد 2 قادوس معدني.

وأشار التقرير الذي عرض علي وزير التنمية المحلية اليوم إلي ان المحطة تضم غرفة أمن وغرفة تحكم ميزان البسكول بالإضافة الى أن المحطة مجهزة بميزان أرضي بسكول حمولة 50 طن مرتبط بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات، لافتًا انه يوجد بالمحطة مبني الخدمات مكون من مسجد، وغرفة إدارة، وغرفة مخزن، ودورات مياه، وكما تم تأمين المحطة بمنظومة للحريق تشمل غرفة خزانات الحريق تحتوى على 4 خزان حريق سعه الواحد (15م3) بإجمالى (60م3)، غرفة طلمبات الحريق وتشمل على مضخة بقدره 50 حصان، وشبكة إطفاء الحريق متصلة بالشبكة العمومة.

التنمية المحلية المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات للمنظومة الجديدة للمخلفات المحطة الوسيطة الثابتة محافظة المنوفية

مواد متعلقة

نتائج المرحلة الثالثة لموجة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

انتهاء حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

لجان محلية للمناطق الساحلية بالمحافظات لمتابعة الإدارة المتكاملة

بتوجيه رئاسى.. تحرك جديد بشأن التمكين الاقتصادى للأسر والفئات الأولى بالرعاية

فى صالح المواطن| لا أزمات فى أول أيام «التصالح» بالمحافظات.. وتيسيرات غير مسبوقة

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء

استرداد 707 آلاف متر مربع بعد إزالة 2297 مبنى مخالفًا بالمحافظات

وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد

الأكثر قراءة

عاجل| مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

انخفاض جديد فى أسعار الحبوب والبقوليات فى الأسواق اليوم 12 مايو 2024

معلومات استخباراتية وخيام للنازحين.. عروض أمريكية سرية لإسرائيل لوقف الغزو البرى لرفح

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

مساجد جددها "البهرة" فى مصر.. أبرزها "الحسين" و"السيدة زينب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"