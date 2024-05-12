"التنمية المحلية": 35 مليون جنيه لتطوير منظومة النظافة في المنوفية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا لمحافظة المنوفية، اليوم الأحد الموافق 12-5-2024 بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتابع عَلِي قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع في أسرع وقت ممكن، وذلك من قبل اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأربعة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات، مشيرًا إلى حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والعمل على تحسين مستوي خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات أولًا بأول بما يحقق رضا المواطنين.

إنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه بناءً عن التقرير الذي تلقاه من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، أنه تم إنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية على مساحة 8150م2 تقريباْ، وبطاقة استيعابية 550 طن / يوم والمحطة مؤمنة بسور خرساني بأبعاد وبوابة للدخول وأخرى للخروج وسور حول المحيط الخارجي للموقع بارتفاع (2.00م) يعلوه بانوهات سلك بارتفاع (1.2) م، وصممت المحطة بنظام بناكر لاستقبال المخلفات بعدد 3 باكية محاطة بحوائط خرسانية مسلحة بأبعاد داخلية للبناكر الواحد (8 × 15 م) وإرتفاع الحوائط الخرسانية 3.25م، بالإضافة إلى أن المحطة مجهزة برصيف تفريغ هيكل من الخرسانة المسلحة بمساحة (520) م2 ومتصل برامب للدخول والخروج من الخرسانة المسلحة بطول 40م وعرض 10م ومتصل برصيف التفريغ عدد 2 قادوس معدني.

وأشار التقرير الذي عرض علي وزير التنمية المحلية اليوم إلي ان المحطة تضم غرفة أمن وغرفة تحكم ميزان البسكول بالإضافة الى أن المحطة مجهزة بميزان أرضي بسكول حمولة 50 طن مرتبط بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات، لافتًا انه يوجد بالمحطة مبني الخدمات مكون من مسجد، وغرفة إدارة، وغرفة مخزن، ودورات مياه، وكما تم تأمين المحطة بمنظومة للحريق تشمل غرفة خزانات الحريق تحتوى على 4 خزان حريق سعه الواحد (15م3) بإجمالى (60م3)، غرفة طلمبات الحريق وتشمل على مضخة بقدره 50 حصان، وشبكة إطفاء الحريق متصلة بالشبكة العمومة.