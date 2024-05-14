وزير التنمية المحلية: 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء منذ 7 مايو

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات تشهد إقبالًا كبيرًا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، بعد التيسيرات المقدمة من الدولة، والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد، والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية.

وأضاف "آمنة" أن المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات في حوالى 341 مركزا ومدينة وحيا وعدد من دواوين عموم المحافظات استقبلت حوالى 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء، طبقًا للقانون الجديد، وطبقًا لما أشارت إليه المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منذ بدء تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، وفي زيادة مستمرة في تلقي الطلبات يوميًا.

متابعة مستمرة للتصالح على مخالفات البناء

وأكد المتابعة المستمرة للوزارة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء الجمهورية، على مدار اليوم، منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، يوميًا، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، والمستمرة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية حول جهود المحافظات خلال الأسبوع الأول من بدء تلقي طلبات التصالح لمتابعة توافد المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية، وتوضيح كافة الخطوات والإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد، وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة من خلال لوحات إرشادية داخل مقار المراكز التكنولوجية لتخفيف العبء على المواطنين، وتوفير الوقت والتيسير عليهم، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء المخالف أو التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مرة أخرى، كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف، والتعامل بحسم مع أي مخالفات جديدة على أرض المحافظات، بالتنسيق والتعاون مع المحافظات وجهات الدولة المختلفة.