بتوجيه رئاسى.. تحرك جديد بشأن التمكين الاقتصادى للأسر والفئات الأولى بالرعاية

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، اليوم الخميس، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور قيادات الوزارتين في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بالجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى بإشراف نيفين القباج، والدور الذي تقوم به على أرض المحافظات والتعاون بين الوزارتين فى العديد من القطاعات والمجالات لتحقيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية في مختلف المدن، وكذا دعم وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية على المستوى المحلي.

وأكد اللواء هشام آمنة، الاهتمام الذي توليه الوزارة للحفاظ علي الحرف التراثية واليدوية وبعض الصناعات الصغيرة بالقري المصرية وإعادة إحياء بعض التكتلات الاقتصادية وبصفة خاصة في محافظات الصعيد بقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن جهود الوزارة أسهمت في توفير فرص عمل جديدة في تلك الصناعات والتكتلات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمنتجين والصناع للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وزيادة نسب المبيعات للعاملين في تلك الحرف والصناعات، بما يسهم في توفير فرص عمل للمرأة والشباب.

من جهتها؛ ثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجالات عديدة، تشمل تراخيص المؤسسات والحضانات، والمشروعات الخدمية لذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي، والحرف التراثية واليدوية، مشددة على أن التضامن الاجتماعي تعد الذراع التنفيذية للمحافظين في توفير خدمات اجتماعية واقتصادية للمواطنين، والتواصل معهم ومعالجة شكاواهم في أسرع وقت ممكن.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها الدراسة المعدة من قبل وزارة التنمية المحلية للخطة التنفيذية لتوطين صناعة الحرير في مصر، معلنة استعداد وزارة التضامن الاجتماعي للمشاركة في تنفيذ هذه الخطة مع وزارة التنمية المحلية.

وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ مبادرة «تتلف في حرير»؛ بهدف النهوض بصناعة السجاد بما يشمل كافة مكوناته، حيث تم توزيع أكثر من 500 نول، فضلاً عن دراسة القطاع والعمل على ترويج وتسويق السجاد، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي في تعزيز الصناعات المحلية والصناعات الريفية والبيئية؛ بما في ذلك وضع سياسات تسويقية للمنتجات البيئية من خلال وضع سياسات تسويقية للمنتجات وتوفير التدريب الفني للأفراد والمؤسسات العاملة في تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية.