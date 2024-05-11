السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انتهاء حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن انتهاء حملات الموجة الــ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي جري تنفيذها على ٣ مراحل، خلال الفترة من ٢٧ يناير الماضي وحتى ٩ مايو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبدالشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الحملات تأتي في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى لاسترداد أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكل أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف.

جهود الأجهزة التنفيذية

وكشف وزير التنمية المحلية عن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة التي نجحت على مدار مراحل الموجة الـ٢٢ الثلاث في استرداد ٢،٣ مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة ١٠ آلاف و٧٦٥ مبنى مخالف على أملاك الدولة، كما تمكنت أيضًا من إزالة ٣٨٤٠ حالة تعد على أراض زراعية على مساحة ٨١٠٧ فدان، كما تمت إزالة ٣٦٢ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٨٨١ فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأكد اللواء هشام آمنة أنه بحسب التقرير الذي أعده مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بلغ إجمالي ما تمت إزالته من تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات والتي كانت قد بدأت ٢٠ أبريل الماضي واستمرت حتي يوم ٩ مايو الجاري ٢٧٣٨ مبني مخالفا على مساحة ٧٥٤ ألف متر مربع بجميع المحافظات، وتمت إزالة ١٠٧٩ حالة تعد على أراض زراعية على مساحة ٢٤٨٠ فدانا، بالإضافة إلى إزالة ١٢٠ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٠٠ فدان بمحافظة بورسعيد.

التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية أجهزة الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي أراضي وأملاك الدولة

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