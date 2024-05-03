عاجل| "التنمية المحلية": إتاحة "أبليكيشن موبايل" للتعامل على مخالفات البناء

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إنه سيتم إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يستخدمه المواطن في التقدم للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، بما يحقق سهولة الوصول والتفاعل معه.

وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص

وأوضح آمنة، أن كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15-10-2023 سيملأ ويقدم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به عبر التطبيق، وسيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.

أضاف، أن المحافظات قامت بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، من خلال تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوي كل محافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد)، وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي كل محافظة، وجاري الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا، مشيرًا إلى ان التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح أي منظومة جديدة خاصة وأن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين مؤكدًا علي ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.

متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة

ووجه اللواء هشام آمنة المحافظين بضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مؤكدا أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين، وتوفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.