وزير التنمية المحلية يعلن تنفيذ 3 دورات تدريبية جديدة بمركز سقارة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع التدريبى المقبل وهو الأسبوع الـ33 من الخطة التدريبية للمحليات، والتي ينفذها مركز تدريب سقارة، يشهد تنظيم ثلاث دورات تدريبية وهي: "التخطيط العمرانى والهوية المصرية وروح المعاصرة، دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل، استلام الأعمال طبقًا لبنود الكود المصري الهندسي".

مواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي

وأوضح اللواء هشام آمنة، في بيان، اليوم السبت، أن مركز تدريب سقارة يركز في خطته الحالية على مواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة العاملين بالمحليات ومهاراتهم وقدرتهم على ميكنة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية والإجراءات الإدارية والحكومية المستحدثة تسهيلًا على المواطنين واختصارًا للوقت والمجهود والتكلفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية والتى ستنطلق في أسبوعه الـ33 والتي يستفيد منها ١٠١ متدرب من جميع المحافظات، تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل، من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة، وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها.

ولفت إلى أن مركز سقارة مستمر في تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات، وعقد ورش عمل محلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم، موضحًا أنه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفون بالتدريب.

ونوه بأن دورة التخطيط العمراني والهوية المصرية وروح المعاصرة، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري، يستفيد منها 28 متدربًا من إدارات التنسيق الحضاري والهندسة والتخطيط العمراني بالمحافظات، ويتضمن المحتوي التدريبي للدورة مفاهيم ومستويات التخطيط والتنمية العمرانية، ومنهجية إعداد المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية، والتحديات والقضايا التي تواجه إعداد المخططات الاستراتيجية، والتعريف بالفرق بين الآثار والتراث والقوانين المنظمة للعمل بها والإدارات المعنية، ومشروع الهوية البصرية لتسويق للهوية المصرية ومبادرات التنسيق الحضاري، ودور الجهاز القومي في الحفاظ على التراث "المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز"، وحدود وأسس الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة، بالإضافة إلى تعريف دور المحافظات في تعزيز السياحة التراثية، ودور المنظمات الدولية في الحفاظ على التراث الثقافي والمادي، وكيفية إحياء الهوية البصرية والطابع العمراني لأقاليم مصر، ومعيار الحفاظ على الطابع للأحياء بالمدن.

كما ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الأسبوع الـ33 من الخطة التدريبية، دورة تدريبية من خلال أكبر برامج التدريبي والتأهيلي الشامل التي تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات، والتي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية VNG، وهي دورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل".

ولفت الوزير إلى أن الدورة تأتى في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير برامج ونظم عمل التنمية المحلية وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية، بما يحقق مبدأ تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكدًا ضرورة الاستثمار في مكتسبات عوائد الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لنظم ومجالات العمل في تطوير الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.