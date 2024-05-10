الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كورنيش بحيرة قارون يتحول إلى ممشى سياحى.. عدسة “الدستور” ترصد التفاصيل

كورنيش بحيرة قارون
كورنيش بحيرة قارون

رصدت كاميرا «الدستور» مظاهر تطوير كورنيش بحيرة قارون التابعة لمحافظة الفيوم، والذي يمتد بداية من حدود مركز سنورس حتي الوصول لحدود مركز إبشواي علي شريط ساحل البحيرة.

تمويل من وزارة السياحة قدره 600 ألف جنيه

 

وأصبح كورنيش بحيرة قارون ممشى سياحيًا، يتيح للزوار التمتع بجمال الطبيعة خاصة بعد اكتمال العمل بإنارة حدود البحيرة والحاجز الحديد وإنشاء الرصيف ووضع الأشجار بامتداده وذلك بتمويل من وزارة السياحة قدره 600 ألف جنيه.

وتم إنشاء كورنيش على الساحل بارتفاع 40 سم من منطقة اللؤلؤة، حتى مدخل لسان الأوبرج فى مرحلته الأولى من اللؤلؤة إلى منطقة الأوبرج، ومن منطقة الأرض المجاورة للأوبرج حتى أول بلاج البحيرة فى مرحلته الثانية.

وتعتبر بحيرة قارون من أهم المعالم السياحية داخل محافظة الفيوم، حيث أُطلق عليها مصيف الغلابة يأتى إليها الكثيرون من مختلف أنحاء المحافظات المجاورة للاستمتاع بجمال الشاطئ.

 

كورنيش بحيرة قارون
كورنيش بحيرة قارون
وزارة السياحة كورنيش بحيرة قارون بحيرة قارون الفيوم الأوبرج

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