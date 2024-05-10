الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

بسبب تهديده لإسرائيل.. الحزب الجمهوري يصيغ "مواد عزل" ضد بايدن

بايدن
بايدن

قالت قناة فوكس نيوز ديجيتال، إن الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي يقوم بصياغة "مواد عزل" ضد الرئيس جو بايدن؛ بسبب تهديده الأخير بحجب شحنات الأسلحة إلى إسرائيل إذا واصلت غزوها المخطط لمدينة رفح جنوب غزة.

وكان بايدن قد هدد، يوم الأربعاء الماضي، علنًا للمرة الأولى بحجب المساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل إذا غزت رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني نازح.

الإنذار الذي وجهه بايدن لإسرائيل أثار موجة من ردود الفعل العنيفة من الجمهوريين

وذكرت القناة الأمريكية، في تقرير لها مساء الخميس، أن الإنذار النهائي الذي وجهه بايدن لإسرائيل، أثار موجة من ردود الفعل العنيفة من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين المعتدلين. 

وأضافت: "لقد أعرب العديد من المشرعين الجمهوريين عن دعمهم لعزل بايدن بسبب القرار، وقد بدأ النائب كوري ميلز، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، بالفعل في صياغة مواد عزل الرئيس".

 

حاكم ولاية داكوتا بالحزب الجمهوري غاضب من تهديد بايدن بقطع المساعدات لإسرائيل

ووصف حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوج بورغوم خلال ظهوره، الخميس، في غرفة الأخبار الأمريكية، التحول في سياسة بايدن بأنه "غير معقول" مع التأكيد على استعداده الواضح للتخلي عن "الحليف الأكبر لأمريكا" بينما تستعد لغزو بري على آخر معقل لحماس في غزة.

وقال: "نحن هنا في منطقة جديدة تمامًا بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة لأنه كانت لدينا دائمًا قاعدة، وهي عدم التفاوض مع الإرهابيين، لكن جو بايدن ذهب إلى أبعد من ذلك - فهو في الواقع يتفاوض لصالح الإرهابيين".

وأضاف: "لقد وضع خطًا أحمر لإسرائيل، لحليفنا، وعندما تفكر في ذلك، فكر في كل واحد من حلفائنا حول العالم يشاهد هذا ويقول: واو، من المفترض أن تكون إسرائيل أكبر حليف لأمريكا والرئيس هو من يهددهم؟"

 بايدن يتراجع عن التزامه الصارم تجاه إسرائيل

ورأى "بورغوم"، أن بايدن يتراجع عن التزامه الصارم تجاه إسرائيل لاسترضاء "الجزء المؤيد لحماس في الحزب الديمقراطي"، جازمًا بأن الرئيس السابق دونالد ترامب إذا كان في منصبه الآن ما كان أظهر هذا الضعف.

وأردف: "هذا هو ضعف جو بايدن الذي يظهر كما كان الحال مع أفغانستان، وكما كان الحال في جميع أنحاء العالم"، حسب فوكس نيوز.

 

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وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن بُثت أول أمس الأربعاء، قال بايدن إنه أوضح لإسرائيل أنه "إذا ذهبوا إلى رفح، فلن أقوم بتزويدهم بالأسلحة التي استُخدمت في السابق ضدّ مدن".

وأضاف: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل"، في إشارة إلى القنابل التي تزن 2000 رطل والتي قدمتها الولايات المتحدة.

ولاحقًا، تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل "ستقف بمفردها" لهزيمة حماس إذا لزم الأمر.

وقال نتنياهو في بيان مصور الخميس: "مثلما قلت من قبل، سنقاتل بأظافرنا إذا اضطررنا لذلك، ولكن لدينا ما هو أكثر بكثير من أظافرنا، فبهذه القوة الروحية وبمساعدة الرب سننتصر معا".

لحزب الجمهوري مجلس النواب الأمريكي مواد عزل بايدن حجب شحنات الأسلحة إلى إسرائيل

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