الجمعة 10 مايو 2024
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تكنولوجيا

الفائزة بجائزة جرامى تطالب الكونجرس بالتحرك بشأن الذكاء الاصطناعى

شيريل كرو
شيريل كرو

دعت المغنية الأمريكية الشهيرة شيريل كرو، الكونجرس إلى التحرك الآن بشأن الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى وخارجها.

وفي عمود "ضيف حديث" لمجلة هوليوود ريبورتر، أوضحت الحائزة على جائزة جرامي أنها "ليست عالمة"، لكنها تتفهم التهديد الوجودي المحتمل الذي تشكله التكنولوجيا على الفنانين.

وكتب كرو: “ما يمكنني قوله على وجه اليقين هو أن ما نتشاركه جميعًا كبشر في جميع أنحاء الكوكب وما يربطنا هو التجربة الإنسانية المكونة من مشاعر لا يمكن لأي شيء مبرمج أن يختبرها على الإطلاق”، "وهو ما وثق وجودنا منذ بداية الزمن في كتاباتنا الهيروغليفية، ولوحاتنا، وقصصنا، وفي أغانينا".

وأضافت: أنها "تشجعت" لرؤية أن أشكال الممثلين محمية بعد إضرابات الممثلين الأخيرة، وشعرت بضرورة حدوث نفس الشيء للموسيقيين والمغنين، مشددة أنه من الخطأ التلاعب بشكل أي فنان أو صوته أو كلماته أو فنه.

وبينما اعترفت بأنها "تأمل أن يساعدنا الذكاء الاصطناعي في حل العديد من مشاكل العالم"، إلا أنها ما زالت ترغب في رؤية إجراء قانوني؛ حيث قالت: "على الكونجرس أن يتحرك الآن، وعلينا أن نكون مجتهدين"، حسبما نقلت قناة فوكس نيوز ديجيتال.

 

وتم إقرار تشريع مؤخرًا، على مستوى الولاية في ولاية تينيسي، مع قانون "ELVIS"، الذي أضاف تشابهات صوتية إلى قائمة الكيانات المحمية، بما في ذلك الأسماء والصور الفوتوغرافية.

وأشارت كرو إلى أن العديد من زملائها الفنانين تحدثوا مع الكونجرس حول حماية صورهم، وشددت على أنها كانت واحدة من أكثر من 200 فنان وقعوا مؤخرًا على خطاب مفتوح لشركات التكنولوجيا من أجل "التوقف عن التقليل من قيمة الموسيقى".

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وواصلت كرو مشاركة عينة من كلمات أغنيتها "Evolution" من ألبوم يحمل نفس الاسم، والتي كانت مستوحاة من خوفها من الذكاء الاصطناعي.

وتقول كلمات الأغنية: "يمكننا أن نخلق، يمكننا أن ندمر، يمكننا أن نشعر بالألم، يمكننا أن نشعر بالبهجة، يمكننا أن نزرع البذور ونشاهد الحب ينمو، يمكننا أن نشعر بالحب؛ لأنه مكتوب في الكود البشري".

شيريل كرو الكونجرس التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التلاعب حماية صور الموسيقى

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