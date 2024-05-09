الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

اللواء طيار دكتور
اللواء طيار دكتور هشام الحلبى

اعتبر اللواء طيار دكتور هشام الحلبى، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اليوم الخميس، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة لـ إسرائيل حال تطوير عمليتها العسكرية في رفح، لن يؤثر على مسار الحرب  المستمرة في القطاع منذ 7 أشهر.

 

وقال الحلبي في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الجيش الإسرائيلي لا يواجه جيشًا نظاميًا في غزة، وما يقوم به من قتل مدنيين وهدم وتدمير منازلهم، لا يحتاج إلى ذخائر دقيقة وعالية الدقة والعيار، مثل التي ستحجبها إدارة بايدن"، فضلًا عن أنها دولة منتجة للسلاح والذخائر التي تحتاجها في مثل هذه عمليات.

 

وأضاف الحلبي: "بايدن اتخذ قرار حجب بعض الأسلحة ومنها القنابل التي أقر بأنها قتلت الفلسطنييين الأبرياء، من أجل إنقاذ إدارته التي تتعرض لضغوط داخلية وخارجية بسبب دعمها لإسرائيل منذ بدء الحرب"، مستشهدًا باحتجاجات الجامعات الأمريكية التي تحركت في هذا الإطار، وخاصة فيما يتعلق بغزو رفح.

 

وأوضح مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الضغوط على الإدارة الأمريكية كانت تمارس في اتجاه مسارين الأول: وقف مد إسرائيل بالسلاح لإيقاف الحرب، والثاني: ممارسة الضغط لإرسال إسرائيل وفد للتفاوض مع الفلسطينيين.

 

وتابع: "التأثير النهائي لهذه الضغوط لم يؤتي ثماره مع إسرائيل..لذلك تحركت الولايات المتحدة نحو إجراء أعلى وهو تعليق إمدادها العسكري بالكامل".

 

وأشار إلى نقطة ثالثة وصفها بـ"الأهم" وهى اقتراب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، والتي قد يستخدم فيها المرشح الجمهوري أمامه كل سقطات بايدن في هذه الحرب للفوز بالرئاسة.

 

في هذا الإطار، رأى اللواء الحلبي أن قرار بايدن بشأن تعليق بعض الأسلحة لإسرائيل لم يكن من أجل الفلسطينيون الأبرياء بل من أجل حملته الانتخابية، والضغوط الداخلية والخارجية..وختم تصريحه بالقول: "والعبرة بتأثير هذا القرار على إيقاف القتال".

 

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نقطة تحول أم نقطة انهيار؟.. أسلحة بايدن تختبر العلاقات مع إسرائيل

 

وكان بايدن قال في مقابلة مع إيرين بورنيت على شبكة سي إن إن أمس الأربعاء، إنه سيمنع تسليم 3500 قنبلة وقذائف مدفعية لإسرائيل لأنه يمكن إطلاقها على الأحياء الحضرية في رفح.

 

وقال: إنه أوضح لنتنياهو ومجلس الوزراء أنهم "لن يحصلوا على دعمنا إذا هاجموا  رفح والمراكز السكانية".  "نحن لا نبتعد عن أمن إسرائيل؛ نحن نبتعد عن قدرة إسرائيل على شن حرب في تلك المناطق".

 

بايدن يعترف: القنابل الأمريكية قتلت فلسطينيين أبرياء

 

واعترف بايدن بطريقة لم يفعلها إلا نادرًا بأن القنابل الأمريكية قتلت فلسطينيين أبرياء، قائلًا: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل والطرق الأخرى التي يستهدفون بها المراكز السكانية".

 

وتشكل الخطط الإسرائيلية لاقتحام رفح مصدر خلاف حاد مع إدارة بايدن منذ أشهر. وبينما يعارض الأمريكيون مثل هذه العملية، يؤكد الإسرائيليون أنهم بحاجة للذهاب إلى رفح لإنهاء تدمير حماس.

 

وفي حصيلة غير نهائية، بلغت أعداد ضحايا الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر، 34904 شهيدًا  و78514 مصابًا ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفق وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.

 

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