بينها صفقة مع بوينج.. بايدن والديمقراطيون يعطلون نقل أسلحة إضافية لإسرائيل

قال أكبر عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن إدارة بايدن تؤخر أكثر من مجرد شحن القنابل ومعدات التوجيه الدقيق (JDAMs) إلى إسرائيل، وفقا لما نقلت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الجمعة.

وقال السيناتور “جيم إي. ريش”، (جمهوري من أيداهو) ومجموعة من مساعديه للصحفيين أمس الخميس: "إن الإدارة إلى جانب اثنين من الديمقراطيين في الكونجرس، تمنع على الأقل العديد من عمليات نقل الأسلحة الأخرى إلى الدولة اليهودية"، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الجمعة.

وأضاف ريش: "هناك قذائف دبابات، ومدافع هاون، ومركبات تكتيكية مدرعة متوسطة، لا تتحرك بالطريقة التي ينبغي أن تتحرك بها"، واصفًا الأسلحة التي طلبتها إسرائيل والتي قال مساعدوه إن إدارة بايدن تستغرق أشهرًا للتوصل إلى قرار بشأنها: "خروج عن الجداول الزمنية المعتادة".

وقال أحد مساعدي ريش: "نحن نعلم أن لديهم مجموعة من قضايا المبيعات التجارية المباشرة، وخاصة معدات JDAM، وقضايا المبيعات العسكرية الأجنبية، التي يدرسونها منذ ديسمبر داخل السلطة التنفيذية، والتي لم يخطرونا بها".

وقال: "إن العملية تستغرق عادة 30 يوما، ومن غير المعتاد للغاية أخذ قضايا من هؤلاء الحلفاء المقربين والتداول بشأنها لفترة طويلة من الوقت، خاصة عندما تكون في منتصف الحرب".

وقال مسئول في الإدارة الأمريكية، إنهم "لم يسمعوا عن بطء سيرنا أو تعليق أي عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل بخلاف ما أعلنا عنه"، مشيرًا إلى أن عملية مراجعة مبيعات الأسلحة القياسية يمكن أن تستغرق "سنوات"، تحدث لـ"واشنطن بوست".

4 عمليات احتجاز منفصلة لشحنات الأسلحة

بالتوازي، قال مساعدون جمهوريون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إن احتجاز 50 طائرة مقاتلة من طراز F-15 وأسلحة أخرى من قبل النائب غريغوري دبليو ميكس (نيويورك)، الديمقراطي البارز في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، والذي نشرته صحيفة بوليتيكو لأول مرة هذا العام، هو في الواقع "أربع عمليات احتجاز منفصلة".

وتشمل الشحنات 50 طائرة من طراز إف-15؛ ومحركات F-135 لتشغيل تلك الطائرات؛ وصواريخ جو-جو متقدمة متوسطة المدى (AMRAAMs)؛ وذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM) التي تزود القنابل بتقنية التوجيه الدقيق.

وميكس وريش، إلى جانب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بن كاردين (ديمقراطي)، ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري) هم المشرعون الأربعة في الكونجرس - المعروفون باسم "الزوايا الأربع" - الذين لديهم سلطة وقف عمليات نقل الأسلحة.

وأكدت إدارة بايدن هذا الأسبوع وقفًا مؤقتًا لشحنة أسلحة وصفها المسئولون بأنها تتكون من قنابل تزن 2000 رطل وذخائر ثقيلة أخرى، تُعرف باسم خارقة للتحصينات، والتي يمكن أن تلحق خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، لا سيما في بيئة مكتظة بالسكان مثل غزة، وقالت إنها ستحجبها بسبب مخاوف بشأن الهجوم الإسرائيلي المزمع على رفح الفلسطينية.

الولايات المتحدة ليست طرفًا فى صفقة بوينج مع إسرائيل

وقال أحد مساعدي ريش، إن الشحنة المتوقفة تشمل أيضًا قنابل "صغيرة القطر" تزن حوالي 250 رطلاً، وقد رفض مسئولو الإدارة معالجة هذا الادعاء، وفق "واشنطن بوست".

وأشار مكتب ريش إلى أن الإدارة قد تجاوزت صلاحياتها من خلال "مراجعة" هذا النقل لأنه يتعلق ببيع تجاري مباشر، على عكس البيع الذي تموله الحكومة الأمريكية.

وقال: "هذا عقد بين إسرائيل وبوينج. وتم إبرام الصفقة بالكامل، ودفع ثمنها، وتصنيعها، وكل شيء آخر - والحكومة الأمريكية تأتي الآن وتلغي العقد، على الرغم من أنها ليست طرفا فيه".