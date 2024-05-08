الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

صواريخ الموت ومركبات وهاون.. الولايات المتحدة تتحرك لإيقاف شحنات أسلحة جديدة لإسرائيل

الأسلحة الأمريكية
الأسلحة الأمريكية في إسرائيل

بعد قرار الإدارة الأمريكية بوقف بعض شحنات الأسلحة لإسرائيل، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن تجميد صفقات أسلحة أخرى كان من المقرر إرسالها إلى إسرائيل خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة، تشمل صواريخ الموت وذخائر دبابات وقذائف هاون ومركبات تكتيكية.

ليست الأولى.. الولايات المتحدة أوقفت عدة شحنات من الأسلحة لإسرائيل خلال الحرب

وأفادت الصحيفة الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن توقفت عن إجراءات إرسال صواريخ JDAM الفتاكة الملقبة بـ"صاروخ الموت" الأمريكية، والتي استخدمها الاحتلال في قصف مستشفى المعمداني في وقت لاحق من الحرب، حيث توقفت الإدارة عن متابعة الإخطار الرسمي بشأن البيع، مما أدى إلى إيقاف مؤقت فعلي للصفقة.

وقال مسئولون أمريكيون إن إدارة بايدن، منذ مارس، لم تقدم أيضًا عملية إخطار الكونجرس بشأن صفقات أسلحة أخرى بقيمة مليار دولار لإسرائيل تشمل ذخيرة دبابات ومركبات عسكرية وقذائف هاون.

وقال مسئولون أمريكيون إن تلك الصفقات المحتملة تشمل تحويل 700 مليون دولار من ذخائر الدبابات عيار 120 ملم، و500 مليون دولار من المركبات التكتيكية، وأقل من 100 مليون دولار من قذائف الهاون عيار 120 ملم، قد يستغرق تسليم المبيعات أشهر أو سنوات.

وتتعرض الإدارة الأمريكية لضغوط من العديد من الديمقراطيين في الكونجرس لخفض إمدادات الأسلحة للضغط على إسرائيل لحملها على بذل المزيد من الجهود لمنع مقتل المدنيين في غزة.

تتم معظم مشتريات الأسلحة الإسرائيلية من الولايات المتحدة باستخدام مليارات الدولارات من التمويل الحكومي الأمريكي الذي تقدمه واشنطن لمساعدة إسرائيل على تعزيز جيشها كل عام، وتعد إسرائيل من بين أكبر الدول المتلقية للمساعدات العسكرية الأمريكية في العالم.

txt

إسرائيل تتعهد باستخدام الأسلحة الأمريكية بما يتماشى مع القانون الدولى

وبعد أشهر من الجمود التشريعي الناجم عن اعتراضات الجمهوريين على مساعدة أوكرانيا، أقر الكونجرس، الشهر الماضي، مشروع قانون لتقديم 26 مليار دولار إضافية كمساعدات لإسرائيل ومساعدات إنسانية لغزة، بما في ذلك أكثر من 5 مليارات دولار لتجديد الدفاعات الجوية الإسرائيلية. ووقع الرئيس بايدن مشروع القانون، إلى جانب إجراءات منفصلة لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا وتايوان، في أواخر أبريل. 

وقال المسئول إن شحنة الأسلحة المتوقفة مؤقتًا مرتبطة بالأموال المخصصة سابقًا وليست مرتبطة بالمساعدة الأخيرة التي وافق عليها الكونجرس.

أرسلت الولايات المتحدة عشرات الآلاف من القنابل وقذائف المدفعية والذخائر الأخرى إلى إسرائيل في الأشهر الأولى من الحرب الوحشية على غزة، ولكن انخفض التدفق في الأشهر الأخيرة مع نفاد الذخائر التي يمكن للبنتاجون توفيرها لإسرائيل بسرعة، مع تلبية احتياجات أوكرانيا والحفاظ على مخزونات أمريكية كافية.

الاسلحة إسرائيل صواريخ الموت هاون دبابات الامريكية

مواد متعلقة

حفل ميت جالا.. إطلالات غريبة ومخلوقات غامضة وظهور نادر لنجوم العالم (صور)

حماس تشعل نيران الغضب فى إسرائيل.. وضغوط كبرى على نتنياهو لقبول الهدنة

أعصاير وعواصف قاتلة.. موجة جديدة من تغيرات المناخ تهدد الولايات المتحدة

استعادة الضغط الدولى وإحراج نتنياهو.. لماذا وافقت حماس على مقترح الهدنة؟

لحظات الرعب وكابوس النزوح.. ماذا حدث فى رفح بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة

كواليس قبول حماس هدنة غزة.. لماذا اشتعل الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟

العمل بهدوء ونفوذ إقليمى قوى.. سر نجاح دبلوماسية مصر فى حرب غزة

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن 405 أفدنة لمناطق تجارية ولوجستية توفر آلاف فرص العمل

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

بالأسماء.. 5 مصابين فى حادث سير بالدقهلية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

إيرادات قياسية.. فيلم "السرب" يقترب من 18 مليون جنيه فى أسبوع عرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل لصف الثالث الإعدادي بمدرسة الزمالك الاعدادية

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الإبتدائي

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟