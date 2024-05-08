صواريخ الموت ومركبات وهاون.. الولايات المتحدة تتحرك لإيقاف شحنات أسلحة جديدة لإسرائيل

بعد قرار الإدارة الأمريكية بوقف بعض شحنات الأسلحة لإسرائيل، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن تجميد صفقات أسلحة أخرى كان من المقرر إرسالها إلى إسرائيل خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة، تشمل صواريخ الموت وذخائر دبابات وقذائف هاون ومركبات تكتيكية.

ليست الأولى.. الولايات المتحدة أوقفت عدة شحنات من الأسلحة لإسرائيل خلال الحرب

وأفادت الصحيفة الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن توقفت عن إجراءات إرسال صواريخ JDAM الفتاكة الملقبة بـ"صاروخ الموت" الأمريكية، والتي استخدمها الاحتلال في قصف مستشفى المعمداني في وقت لاحق من الحرب، حيث توقفت الإدارة عن متابعة الإخطار الرسمي بشأن البيع، مما أدى إلى إيقاف مؤقت فعلي للصفقة.

وقال مسئولون أمريكيون إن إدارة بايدن، منذ مارس، لم تقدم أيضًا عملية إخطار الكونجرس بشأن صفقات أسلحة أخرى بقيمة مليار دولار لإسرائيل تشمل ذخيرة دبابات ومركبات عسكرية وقذائف هاون.

وقال مسئولون أمريكيون إن تلك الصفقات المحتملة تشمل تحويل 700 مليون دولار من ذخائر الدبابات عيار 120 ملم، و500 مليون دولار من المركبات التكتيكية، وأقل من 100 مليون دولار من قذائف الهاون عيار 120 ملم، قد يستغرق تسليم المبيعات أشهر أو سنوات.

وتتعرض الإدارة الأمريكية لضغوط من العديد من الديمقراطيين في الكونجرس لخفض إمدادات الأسلحة للضغط على إسرائيل لحملها على بذل المزيد من الجهود لمنع مقتل المدنيين في غزة.

تتم معظم مشتريات الأسلحة الإسرائيلية من الولايات المتحدة باستخدام مليارات الدولارات من التمويل الحكومي الأمريكي الذي تقدمه واشنطن لمساعدة إسرائيل على تعزيز جيشها كل عام، وتعد إسرائيل من بين أكبر الدول المتلقية للمساعدات العسكرية الأمريكية في العالم.

وبعد أشهر من الجمود التشريعي الناجم عن اعتراضات الجمهوريين على مساعدة أوكرانيا، أقر الكونجرس، الشهر الماضي، مشروع قانون لتقديم 26 مليار دولار إضافية كمساعدات لإسرائيل ومساعدات إنسانية لغزة، بما في ذلك أكثر من 5 مليارات دولار لتجديد الدفاعات الجوية الإسرائيلية. ووقع الرئيس بايدن مشروع القانون، إلى جانب إجراءات منفصلة لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا وتايوان، في أواخر أبريل.

وقال المسئول إن شحنة الأسلحة المتوقفة مؤقتًا مرتبطة بالأموال المخصصة سابقًا وليست مرتبطة بالمساعدة الأخيرة التي وافق عليها الكونجرس.

أرسلت الولايات المتحدة عشرات الآلاف من القنابل وقذائف المدفعية والذخائر الأخرى إلى إسرائيل في الأشهر الأولى من الحرب الوحشية على غزة، ولكن انخفض التدفق في الأشهر الأخيرة مع نفاد الذخائر التي يمكن للبنتاجون توفيرها لإسرائيل بسرعة، مع تلبية احتياجات أوكرانيا والحفاظ على مخزونات أمريكية كافية.