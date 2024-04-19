الديمقراطيون يبذلون "محاولة أخيرة" لتقييد وصول الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل

أطلقت عدة مجموعات من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، محاولات لتقييد مبيعات الأسلحة الأمريكية والمساعدات العسكرية لإسرائيل، كجزء من حزمة المساعدات الخارجية المقرر التصويت عليها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتعد هذه المحاولات أحدث علامة على الإحباط المتزايد لدى الديمقراطيين إزاء العدوان الوحشي الإسرائيلي في غزة.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن مجموعة من ثمانية أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب بقيادة النائب دان كيلدي (ديمقراطي من ولاية ميشيجان)، قدمت تعديلاً من شأنه تقييد عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل حتى يتم الانتهاء من "التحقيق الكامل" في استخدامها في غزة.

وسيحدد التحقيق ما إذا كانت تلك الأسلحة قد "استُخدمت وفقًا لقوانين الولايات المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي" و"لم تُستخدم لانتهاك حقوق الإنسان".

ويأتي التعديل في الوقت الذي رفض فيه عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب جريجوري ميكس (ديمقراطي من نيويورك) حتى الآن إعطاء موافقته الحاسمة على بيع طائرات F-15 لإسرائيل، وفي حالة الموافقة، سيتم تسليم الطائرات المقاتلة بعد خمس سنوات من الآن.

وأوضح الموقع الأمريكي أن المجموعة التي قدمت التعديل مع كيلدي، هم النواب ديبي دينجل (ديمقراطية من ولاية ميشيغان)، وميلاني ستانسبري (ديمقراطية من نيو مكسيكو)، وجواكين كاسترو (ديمقراطية من تكساس)، ولويد دوجيت (ديمقراطية من تكساس)، وجيمي راكسين (ديمقراطية من ماريلاند)، ومارك. بوكان (ديمقراطي من ولاية ويسكونسن) وجان شاكوفسكي (ديمقراطي من إلينوي).

مقترحات أخرى بشأن المساعدات الإنسانية ووقف النار بغزة

وأشار إلى أن النائبة أيانا بريسلي (ديمقراطية من ماساشوستس) قدمت مقترحات لزيادة مستوى المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ 17.25 مليار دولار وسن قرار بوقف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل لمدة عام واحد.

كما قدم النائبان كوري بوش (ديمقراطية من ولاية ميسوري) ورشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيجان) تعديلاً من شأنه أن يقيد جميع المساعدات العسكرية لإسرائيل من مشروع القانون حتى يكون هناك "وقف دائم لإطلاق النار"، وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إسرائيل والمحتجزين الإسرائيليين في غزة و"عملية دبلوماسية ذات مصداقية".

ومع ذلك، رأى موقع "أكسيوس" أنه من غير المرجح أن يتم طرح أي من التعديلات في ظل سيطرة الجمهوريين على لجنة القواعد بمجلس النواب، التي تراقب مثل هذه التعديلات.

هذا، وتتضمن حزمة المساعدات الأمريكية الخارجية البالغة 95 مليار دولار، 26 مليار دولار لإسرائيل، بما في ذلك 4 مليارات دولار للقبة الحديدية وأنظمة الدفاع الصاروخي الأخرى.

وهناك 3.5 مليار دولار أخرى مخصصة لشراء الأسلحة، ومليار دولار لإنتاج وتطوير الذخائر، و2.4 مليار دولار للعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.