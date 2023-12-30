السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

متجاوزة مراجعة الكونجرس.. أمريكا تقرّ صفقة بنادق لإسرائيل

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقر صفقة محتملة لبيع بنادق (إم 107) عيار 155 ملليمترا والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار.

وأضاف البنتاجون أن بلينكن حدد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة على الفور لإسرائيل، مما يعلق شرط مراجعة الكونجرس للصفقة.

وجاءت تفاصيل "الصفقة الطارئة" لثاني مرة هذا الشهر تتخطى إدارة بايدن الكونجرس للموافقة على صفقة طارئة لبيع أسلحة لإسرائيل، وأعلنت الخارجية الأميركية أمس الجمعة أن الوزير بلينكن أبلغ الكونجرس أنه اتخذ قرارا طارئا ثانيا ببيع معدات عسكرية بقيمة 147.5 مليون دولار، لإسرائيل.

أضافت الخارجية: "نظرا للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ الوزير الكونجرس بأنه مارس سلطته المفوضة في حالة الطوارئ القائمة التي تتطلب الموافقة الفورية على البيع".

وذكرت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح الوطنية الأميريكية ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها"، ويعني القرار أن عملية الشراء ستتجاوز مراجعة الكونجرس للمبيعات العسكرية الأجنبية.

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