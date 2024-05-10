كوكبة من نجوم الفن يُشاركون في عزاء والدة كريم عبد العزيز

حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على تقديم واجب العزاء للنجم كريم عبد العزيز في وفاة والدته والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأربعاء.

عزاء والدة كريم عبد العزيز

وحضر العزاء كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والنجم يحيى الفخراني، والنجم تامر حسني، وياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، ومصطفى قمر وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد ثروت، وكندة علوش، وفردوس عبد العزيز، وأحمد السقا.

إضافة إلى النجم محمد هنيدي، والنجمة التونسية لطيفة، ومصطفي شعبان، وإلهام شاهين، ونسرين امام، وأكرم حسني، ورانيا فريد شوقي، وخالد زكي، صلاح عبدالله، ايمان العاصي، نور ايهاب، ايهاب فهمي، هشام ماجد، احمد امين.

جنازة والدة كريم عبد العزيز

وشيع كريم عبد العزيز وعدد من نجوم الفن ظهر اليوم، جثمان السيدة سهير عبدالعزيز، من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح صالح، وتم دفنها بمقابر الأسرة.

وحضر صلاة الجنازة، كل من الفنان أحمد حلمي، أحمد السقا، مصطفى شعبان، الدكتور أشرف زكي، المخرج والمنتج وائل عبدالله، سليمان عيد، المخرج أحمد نادر جلال، دنيا سمير غانم، عمرو يوسف، أحمد الجنايني، منه شلبي، المنتج محمد العدل.

وكذلك أحمد عز، ماجد الكدواني، شريف منير، ريهام عبدالغفور، كما حضر والد كريم عبدالعزيز، المخرج محمد عبدالعزيز، الجنازة رغم مرضه، حيث ظهر عليه التعب الشديد.

و تقدمت النقابة، برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة، بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.