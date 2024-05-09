علي إدريس وبشرى: متحمسان لمشروع رقمنة تاريخ الفنانين

قال المخرج علي إدريس إنه متحمس لـ مشروع رقمنة أرشيف النجوم باستخدام الذكاء الاصطناعي للحفاظ على تاريخ الفن.

وأكد إدريس، في بيان الخميس، أن أهل الفن هم أولى ناس بتوثيق ذكرياتهم والحفاظ على تاريخهم بطريقة عصرية من أجل الأجيال القادمة.

واستطرد المخرج علي إدريس قائلاً:"لقيت ناس كتير من خارج الوسط بتتكلم في تاريخ الفنانين وأحداث حياتهم وبلاقي مغالطات وتواريخ غلط".

وأوضح: "المحافظة على التاريخ ده لازم يبقى نابع من ناس مهتمين بالفن وشغالين فيه وعارفين مشاكله واحنا أدرى ناس بيه".

فيما قالت بشرى إنه لا بد ومهم أرشفة المادة التي يمتلكها كل فنان بطريقة رقمية موضحة أنها كانت متخوفة أن تضيع المادة القديمة الكواليتي الخاصة بها مع مرور السنوات أو تتلف.

واستطردت بشرى قائلة:"الذكاء الاصطناعي هو لغة العصر ولإني بثقف نفسي في هذا الاتجاه عالميا فلا مفر إننا نستخدم التكنولوجيا فيما هو نافع وليس ضار".

أوضحت بشرى بعد المشاركة في مشروع رقمنة الأرشيف الفني للفنانين:"إحنا بنشرف على المادة واللي بيتكتب ويتقال فيها وده ضرورة ملحة جدا دلوقتي".