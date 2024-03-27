الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بشرى: الذكاء الاصطناعي لغة العصر وأرشفة تاريخنا الفني ضرورة

بشرى
بشرى

قالت الفنانة بشرى، إنه لابد ومهم أرشفة المادة التي يمتلكها كل فنان بطريقة رقمية.

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وأوضحت بشرى في تصريحات صحفية، أنها كانت متخوفة أن تضيع المادة القديمة الكواليتي الخاصة بها مع مرور السنوات أو تتلف.

واستطردت بشرى قائلة: "الذكاء الاصطناعي هو لغة العصر ولإني بثقف نفسي في هذا الاتجاه عالميا فلا مفر إننا نستخدم التكنولوجيا فيما هو نافع وليس ضار".

تفاصيل المشروع الجديد للفنانين 

وأوضحت بشرى بعد المشاركة في مشروع رقمنة الأرشيف الفني للفنانين:" احنا بنشرف على المادة واللي بيتكتب ويتقال فيها وده ضرورة ملحة جدا دلوقتي".

تعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع مبتكرة  لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واتفق عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.

يستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي،  كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

بشرى الفنانة بشرى زوج الفنانة بشرى والد الفنانة بشرى الفنانة بشرى 1 فنانة بشرى

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