الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حق عرب الحلقة 16.. عرب السويركي يدخل في صراع جديد

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

استكملت احداث مسلسل حق عرب الحلقة 16 بأن رباح الذي يقدم شخصية وليد فواز هو من قام بالزج بحنان دينا فؤاد في قضية الدعارة التي لحقت بها، وذلك بالتعاون مع صديقتها التي اتضح انها هي من وضعتها في هذه الشقة التي قامت الشرطة بالذهاب اليها ومن ثم القبض عليها، الإ ان رباح يقوم بطمئنة صديقتها .

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 احداث مسلسل حق عرب الحلقة 16

وخلال  احداث مسلسل حق عرب الحلقة 16 ، يذهب عرب السويركي الى احد اصدقائه الذي يأتي بدكتور يقوم بعلاجه واخراج الرصاصة من كتفه دون ان يعلم اي شخص ذلك، وتأتي زوجة والد حنان، محاولة اقناعها ان تتعاون مع رباح وليد فواز، حتى تستطيع ان تخرج من قضيتها .

فيماعلم رجل الاعمال الذي يحاول خطف عرب السويركي، ضمن  احداث مسلسل حق عرب الحلقة 16 انه هرب منهم، حيث قرر ان يبتعد عنهم ومن ثم سيقومون بقتله، لكن ليس في الوقت الحالي، فيما يقرر رجل الاعمال ان يزوج ابنه عبدربه انغام “كارولين عزمي” الى نجله الذي يجسد شخصيته جلال الزاكي والذي يقوم بعمل مدير ادارة تصوير المسلسل بشكل كامل منذ الحلقة الاولى .

 

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قصة مسلسل حق عرب


وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

 

أبطال مسلسل حق عرب


والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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