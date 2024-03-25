مسلسل حق عرب لـ "احمد العوضي" احداث الحلقة 15

يواصل مسلسل حق عرب للنجم احمد العوضي عرض حلقاته والتي تقدم مستوى جماهيري كبير بعد عرض الحلقه الرابعه عشر على قناة اون واون دراما ومنصه واتش ات.





مسلسل حق عرب تفاصيل الحلقة 15

تشهد الحلقه ال ١٥ من مسلسل حق عرب استكمال مشاكل عرب السويركي الذي يجسد شخصيته احمد العوضي تجاه عبدربه الذي يجسد شخصيته رياض الخولى كما شهدت الحلقه السابقة انهيار حنان خطيبة عرب السويركي والتي تجسد دورها دينا فؤاد، فور علمها بدخول عرب لمخزن الخشب لإطفاء الحريق، قائلة: ازاي تعمل في نفسك كده انت مش عارف ان ماليش غيرك، وقال لها: امال أنتي عوزاني أسيب صحبي يموت "

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 16

وتعرض الحلقه ال ١٦ من مسلسل حق عرب على قناة أون دراما في العاشرة مساء وبعدها يعرض على قناة اون في الثانية عشر صباحا ويعاد في الخامسة صباحا وفي الحادية عشر صباحا.



مسلسل حق عرب مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة عشر

يعرض على قناة اون في الثانية عشر صباحا وعلى قناة أون دراما في تمام الساعه العاشرة مساء.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف

ابطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.