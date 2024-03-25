انهيار دينا فؤاد بعد دخول العوضى فى حريق مخزن الخشب.. الحلقة 14 من حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل حق عرب، انهيار حنان خطيبة عرب السويركي والتي تجسد دورها دينا فؤاد، فور علمها بدخول عرب لمخزن الخشب لإطفاء الحريق، قائلة: ازاي تعمل في نفسك كده انت مش عارف ان ماليش غيرك، وقال لها: امال أنتي عوزاني أسيب صحبي يموت "

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل حق عرب، مقابلة عنيفة بين صباح "وفاء عامر " وحنان الغرباوي خطيبه عرب السويركي وتهديدها لها بأن تترك عرب السويركي وتهددها صباح حال تزوجها منه أنها ستقوم بقتلها.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 14

وطلبت من حنان ألا تتحدث مع عرب عما دار بينهما وإلا سيكون آخر أيام لها قبل زواجها.

وفعلت صباح هذا مع حنان لكي تفسح الطريق أمام ابنتها أنغام لإتمام زواجها من عرب السويركي.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.