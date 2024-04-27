سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 27-4-2024 في بورصة الدواجن محور اهتمام الملايين من الأسر المصرية، خاصة مع انخفاض أسعارها في الأسواق المصرية، عقب المبادرة الحكومية والتي ساهمت في خفض الأسعار بقيمة 15% في كافة محافظات الجمهورية، وذلك مع توافر السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد الأعلاف الداجنة.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

نعرض للقراء سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 20-4-2024، في إطار نشرة الخدمات المتنوعة التي نقدمها للقراء على مدار اليوم في مختلف المجالات وتهم قطاع عريض من المواطنين حيث جاءت أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 81 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 91 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 90 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 72 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 80 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل الكتكوت البلدي الحر عمر يوم نحو 10.75 جنيه.

سجل الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم نحو 11.00 جنيها.

سجل الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم نحو 11.50 جنيه.

سجل الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم نحو 20.00 جنيها.

سجل الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم نحو 19.00 جنيها.

سجل الكتكوت الجميزة عمر يوم نحو 20.00 جنيها.

سجل الكتكوت الساسو شيفر بيور نحو 19.50 جنيه.

سجل الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام نحو 30.00 جنيها.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع نحو 150 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 155 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع نحو 155 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 160 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع نحو 160 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 170 جنيها.