هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

أعلنت مصادر إسرائيلية عن نية الحكومة، نقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، إلى شركة أمريكية، بعد نهاية العملية العسكرية المخطط لها في المنطقة.

وبحسب صحيفة هآرتس، تهدف العملية العسكرية المحتملة إلى إنهاء سيطرة حركة حماس على المعبر، مع التأكيد على أن العملية ستقتصر على المعبر نفسه دون استهداف البنية التحتية لضمان استمرار تشغيله.

وفقًا لتقارير هآرتس، ستتولى الشركة الأمريكية المختصة في حراسة مواقع استراتيجية في مناطق النزاع بإفريقيا، إدارة الحركة في معبر رفح، حيث ستقوم بفحص الشاحنات ومنع عودة حماس إلى المكان.

ومن المتوقع أن تتكون عناصر الشركة الأمنية المشرفة على المعبر من جنود سابقين بوحدات خاصة في الجيش الأمريكي.

تحذيرات من اجتياح رفح

وأبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قلقها البالغ إزاء تأثير العملية العسكرية المحتملة في رفح على السكان المدنيين، حيث حذرت من أنها قد تشكل خطرًا كارثيًا على حياتهم.

ودعت اللجنة إلى حماية المدنيين في غزة وضمان توفير الضروريات الأساسية لهم، مؤكدة استعدادها للعمل كوسيط محايد لتحقيق الجوانب الإنسانية لأي اتفاق في المنطقة.