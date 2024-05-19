مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

قال مسئول أمني إسرائيلي كبير إن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، يقود خطًا خطيرًا بدعوته لشن حرب ضد حزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

وتابع المسئول الإسرائيلي: "إسرائيل تواجه تهديدات كثيرة.. فهل سنحتل أيضًا اليمن والعراق؟"، حسبما نشرت صحيفة "دافنه ليئيل" العبرية.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي إلى إدخال قوات عسكرية إلى الأراضي اللبنانية، وإقامة منطقة أمنية إسرائيلية في جنوب لبنان.

وأضاف سموتريش: "أعتقد أننا في طريقنا إلى الحرب مع حزب الله، لا مفر منها".