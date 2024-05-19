الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

سموتريتش
سموتريتش

قال مسئول أمني إسرائيلي كبير إن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، يقود خطًا خطيرًا بدعوته لشن حرب ضد حزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

وتابع المسئول الإسرائيلي: "إسرائيل تواجه تهديدات كثيرة.. فهل سنحتل أيضًا اليمن والعراق؟"، حسبما نشرت صحيفة "دافنه ليئيل" العبرية.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي إلى إدخال قوات عسكرية إلى الأراضي اللبنانية، وإقامة منطقة أمنية إسرائيلية في جنوب لبنان.

وأضاف سموتريش: "أعتقد أننا في طريقنا إلى الحرب مع حزب الله، لا مفر منها".

وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش حزب الله لبنان

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