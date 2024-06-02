ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024
ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024 وينشر موقع الدستور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ بالدرجات “الفصل الدراسي الثاني”.
ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024
اعتمد رسميا اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024؟
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024 جاءت بنسبة نجاح 86.5%.
جاء ذلك بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
للاستعلام عن نتيجتك من خلال الدستور اضغط هنــــــــــــــــا
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024
وللحصول علي النتيجة بالإسم ورقم الجلوس عبر الرابط الرسمي الاتي https://kg.Kfsedu.gov.eg
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ بالدرجات
جاء اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ بالدرجات بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
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