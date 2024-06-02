الأحد 02/يونيو/2024 - 12:19 م 6/2/2024 12:19:33 PM

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024 وينشر موقع الدستور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ بالدرجات “الفصل الدراسي الثاني”.

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

اعتمد رسميا اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024؟

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024 جاءت بنسبة نجاح 86.5%.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

للاستعلام عن نتيجتك من خلال الدستور اضغط هنــــــــــــــــا

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

وللحصول علي النتيجة بالإسم ورقم الجلوس عبر الرابط الرسمي الاتي https://kg.Kfsedu.gov.eg

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ بالدرجات

جاء اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ بالدرجات بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

للاستعلام عن نتيجتك من خلال الدستور اضغط هنــــــــــــــــا

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط من خلال الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــــــا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 القليوبية

نتيجة القليوبية تكون عبر الرابط التالي:

http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 أسوان

نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الرابط التالي:

http://www.aswan.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم فقط بني سويف



الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:

http://www.benisuef.gov.eg/Default.aspx.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 البحيرة

الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:

http://behira.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني من خلال الرابط التالي:

http://www.sharkia.gov.eg/modiriat/Education/default.aspx

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رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 أسيوط

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بورسعيد

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