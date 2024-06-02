الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرب مقر الكنيست الإسرائيلى.. اندلاع 6 حرائق بالقدس المحتلة جراء رشقات صاروخية

جريدة الدستور

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، باندلاع 6 حرائق في الشمال جراء عدة رشقات صاروخية.

وأوضح الإعلام العبري، أن من بين تلك الحرائق، اندلاع حرائق في القدس المحتلة قرب مقر كنيست الاحتلال.

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تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل خلال الأسبوع الماضى

كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى اندلاع حرائق في مستوطنة كتسرين جنوب الجولان بعد استهدافها بالصواريخ قبل قليل.

وسبق، وأفاد إعلام إسرائيلي بإطلاق 15 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان حزب الله نفذ، اليوم الأحد، هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي الإسرائيلية في ثكنة يردن بالجولان المحتل.

وتابع: استهدفنا أيضًا رادار القبة الحديدية في ثكنة يردن الإسرائيلية، وإصابة الأهداف بدقة ووقوع الضباط والجنود بين قتيل وجريح.

كما أفاد إعلام إسرائيلي، بانفجارات عنيفة في مستوطنة مرجليوت عقب إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ونوه إعلام إسرائيلي، بأن هجمات حزب الله اللبناني على المستوطنات الشمالية تتزايد والصواريخ تزداد ثقلًا. 

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن تنفيذه هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي الإسرائيلية في ثكنة يردن بالجولان المحتل.

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلي 36439 منذ أكتوبر

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، الأحد، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  إلى 36439 شهيدًا، و82627 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 60 مواطنا وإصابة 220 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

6 حرائق الرشقات الصاروخية القدس المحتلة كنيست الاحتلال الجولان مستوطنة كتسرين

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