بيان عاجل من النيابة العامة بشأن تجاوز الحد الأقصى للسرعة

أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة قانونًا.

وذكرت النيابة أنه في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة 11مايو الماضي؛ فقد رصدت النيابة العامة بعضًا من تلك الجرائم - عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- فتبينت من بينها قيام سائقيْ حافلتيْن مدرسيتيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من ٤٠ كيلومترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بضبط المتهميْن، وباستجوابهما أقر المتهم الأول بقيادته الحافلة بسرعة ١٠١ كيلومتر في الساعة بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة.

كما أقر المتهم الثاني بقيادته الحافلة بسرعة ١٠٢ كيلو متر في الساعة بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من أن السرعة المقررة بالطريقين محل الواقعتين ٦٠ كيلو مترًا في الساعة، فأمرت النيابة العامة بحبس الأول أربعة أيام احتياطيًا، وبإخلاء سبيل الثاني- البالغ من العمر اثنين وسبعين عامًا- بضمان مالي، وبعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منهما تبين تعاطي المتهم الأول المواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتنوه النيابة العامة إلى أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات اللوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.