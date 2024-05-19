"الداخلية الإيرانية" تكشف كواليس ما حدث فى طائرة إبراهيم رئيسى

كشف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، كواليس حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكدا أن هناك هبوطا اضطراريا لمروحية ضمن موكب الرئيس إبراهيم رئيسي، وفقا لنبأ عاجل أذاعته "إكسترا نيوز".

وقال وحيدي: "ظروف الطقس الصعبة تعرقل وصول فرق الإنقاذ لموقع الطائرة ولا نزال ننتظر المزيد من التفاصيل".

16 فريق إنقاذ توجهوا إلى منطقة حادث طائرة الرئيس الإيرانى

وكانت مروحية ضمن موكب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت إلى "حادث" في شمال غرب البلاد الأحد، وفق لما ذكرته وسائل إعلام رسمية من دون أن تحدد ما إذا كان الرئيس على متنها.

وقال التليفزيون الرسمي إن "بعض التقارير غير المؤكدة تقول إن المروحية التي تقل الرئيس رئيسي تعرضت إلى حادث في مقاطعة أذربيجان الشرقية"، مضيفا أن العمليات "جارية" لتحديد مكانها في ظل الظروف الجوية السيئة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن رئيسي وكذلك وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، من بين ركاب المروحية.

وسبق أن زار الرئيس الإيراني الأحد محافظة أذربيجان الشرقية حيث دشن سدًا رفقة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على الحدود بين البلدين.

ويتولى إبراهيم رئيسي (63 عاما) رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ يونيو 2021.