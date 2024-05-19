الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

16 فريق إنقاذ توجهوا إلى منطقة حادث طائرة الرئيس الإيرانى

جريدة الدستور

تعرضت مروحية ضمن موكب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى "حادث" في شمال غرب البلاد، اليوم الأحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، من دون أن تحدد ما إذا كان الرئيس على متنها.

وقال التليفزيون الرسمي إن "بعض التقارير غير المؤكدة تقول إن المروحية التي تقل الرئيس رئيسي تعرضت إلى حادث في مقاطعة أذربيجان الشرقية"، مضيفا أن العمليات "جارية" لتحديد مكانها في ظل الظروف الجوية السيئة.

وأكد التليفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، إن تقارير أولية تشير إلى أن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، واجهت مشكلات في الهبوط، مضيفا أن فرق الإنقاذ في طريقها إلى الموقع.

وتضاربت تقارير وسائل الإعلام الإيرانية حول الحادث ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن.

وقالت وكالة "إرنا" إن 16 فريق إنقاذ توجهوا إلى منطقة حادث طائرة الرئيس الإيراني.
 

حادث طائرة الرئيس الإيراني طائرة الرئيس الإيراني

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