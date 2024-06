يحرص عشاق ومحبي كرة القدم معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11-6-2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يشهد يوم الثلاثاء وجود ازدحام كبير بعدد المباريات الدولية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم في مختلف القارات والتي ستبدأ بمنطقة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11-6-2024 والقنوات الناقلة

وعبورًا للقارة السمراء، ستزداد المباريات إثارة والتي تبدأ بمباراة السودان وجنوب السودان، وتنتهي بمواجهة قوية بين منتخب المفرب ومنتخب الكونغو.

ومرورًا بقارة آسيا ستخوض المنتخبات العربية مباريات قوية ولكن بالتأكد تتوجه الأنظار نحو القمة العربية المنتظرة التي يستضيف فيها المنتخب السعودي منتخب الأردن.

وعلى الجانب الودي تواصل المنتخبات الأوروبية المشاركة في بورو 2024 الاستعداد لخوض البطولة وعلى رأسها منتخب البرتغال الذي يواجه منتخب أيرلندا.

ومع المنتخبات الأصغر سنًا المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس هذا العام، يخوض المنتخب المصري الأولمبي مباراة قوية مع منتخب كوت ديفوار.

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11-6-2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري

اتحاد خنشلة x نجم مقرة - في تمام الساعة 06:00 بتوقيت مصر.

وفاق رياضي سطيف x نادي بارادو - 06:00 بتوقيت مصر.

اتحاد الجزائر x الاتحاد الرياضي السوفي - 06:00 بتوقيت مصر.

شبيبة القبائل x شبيبة الساورة - 06:00 بتوقيت مصر.

شباب رياضي بلوزداد x جمعية أولمبي الشلف - 06:00 بتوقيت مصر.

اتحاد بسكرة x مولودية الجزائر - 06:00 بتوقيت مصر.

مولودية وهران x مولودية البيض - 06:00 بتوقيت مصر.

نجم بن عكنون x النادي الرياضي القسنطيني - 06:00 بتوقيت مصر.

مواعيد مباريات اليوم الدولية الودية تحت 23 عامًا

مصر x كوت ديفوار - 07:00 بتوقيت مصر - OnTime Sports

مواعيد مباريات اليوم الدولية الودية

مونغوليا x كمبوديا - 12:00 بتوقيت مصر.

بروناي دار السلام x سري لانكا - 03:15 بتوقيت مصر.

أذربيجان x كازاخستان - 05:00 بتوقيت مصر.

سان مارينو x قبرص - 07:00 بتوقيت مصر.

مولدوفا x أوكرانيا - 07:00 بتوقيت مصر.

مالطة x اليونان - 07:00 بتوقيت مصر.

البرتغال x إيرلندا - 09:45 بتوقيت مصر.

إيرلندا الشمالية x أندورا - 09:45 بتوقيت مصر.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات قارة أمريكا الشمالية ومنطقة الكاريبي المؤهلة لكأس العالم

سانت لوسيا x أروبا - 10:00 بتوقيت مصر.

كوبا x جزر الكايمان - 10:00 بتوقيت مصر.

سانت كيتس ونيفس x باهاماس - 11:00 بتوقيت مصر.

غيانا x بليز - 01:00 بتوقيت مصر.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

جنوب السودان x السودان - 03:00 بتوقيت مصر - SSC sports

كينيا x ساحل العاج - 04:00 بتوقيت مصر - SSC sports.

موريشيس x إسواتيني - 04:00 بتوقيت مصر] - SSC sports.

مدغشقر x مالي - 04:00 بتوقيت مصر - SSC sports.

تشاد x جزر القمر - 07:00 بتوقيت مصر - SSC sports.

كاب فيردي x ليبيا - 07:00 بتوقيت مصر - SSC sports.

ليسوتو x رواندا - 07:00 بتوقيت مصر - SSC sports.

جنوب أفريقيا x زبمبابوي - 07:00 بتوقيت مصر - SSC sports.

زامبيا x تنزانيا - 07:00 بتوقيت مصر - SSC sports.

الجابون x غامبيا - 10:00 بتوقيت مصر - SSC sports.

سيشيل x بوروندي - 10:00 بتوقيت مصر - SSC sports.

أنغولا x الكاميرون - 10:00 بتوقيت مصر - SSC sports.

الكونغو x المغرب - 10:00 بتوقيت مصر - SSC sports.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم

اليابان x سوريا - 01:14 بتوقيت مصر - Alkass Two HD.

كوريا الجنوبية x الصين - 02:00 بتوقيت مصر.

أستراليا x فلسطين - 03:10 بتوقيت مصر - Alkass FOUR HD.

إندونيسيا x الفلبين - 03:30 بتوقيت مصر.

تايلاند x سنغافورة - 03:30 بتوقيت مصر.

ماليزيا x تايبيه - 04:00 بتوقيت مصر.

كوريا الشمالية x ميانمار - 04:00 بتوقيت مصر.

طاجيكستان x باكستان - 06:00 بتوقيت مصر.

تركمانستان x هونغ كونغ - 06:00 بتوقيت مصر.

قطر x الهند - 06:45 بتوقيت مصر - Alkass One HD.

الكويت x أفغانستان - 06:45 بتوقيت مصر - Kuwait Sports HD

لبنان x بنغلادش - 07:00 بتوقيت مصر - Alkass Three HD.

عمان x قيرغيزستان - 07:00 بتوقيت مصر - OmanSportsTV.

الإمارات x البحرين - 08:00 بتوقيت مصر - AD Sports.

إيران x أوزبكستان - 08:00 بتوقيت مصر.

السعودية x الأردن - 09:00 بتوقيت مصر - AL-Kaas HD

العراق x فيتنام - 09:00 بتوقيت مصر - قناة العراقية الرياضية.

اليمن x نيبال - 09:00 بتوقيت مصر.