الثلاثاء 11 يونيو 2024
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الأضحية بأسعار مناسبة فى منافذ الزراعة.. اعرف التفاصيل

الأضحية
الأضحية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ضخ كميات كبيرة من اللحوم الحية في منافذها الثابتة والمتحركة، وذلك استعدادًا لـعيد الأضحى المبارك، وبأسعار مناسبة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد الدكتور محمد القرش، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، توافر كميات وفيرة من اللحوم بأسعار تتراوح من 155 إلى 250 جنيهًا للكيلو حسب النوع، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الغلاء.

وأوضح أن الوزارة تمتلك شبكة واسعة من المنافذ الثابتة وشوادر بيع اللحوم، والتي يتم تزويدها بشكل مستمر بكميات كبيرة من اللحوم لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

جهود حكومية لمكافحة ارتفاع الأسعار

وأشار "القرش" إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، شملت تنويع مصادر الاستيراد، ودعم الإنتاج المحلي، إلى جانب التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية، مثل مشروع تحسين سلالات الماشية المحلية واستيراد السلالات العالية الإنتاجية، ونشر مراكز عمليات التلقيح الاصطناعي، وإعادة إحياء مشروع البتلو.

التأكد من جودة اللحوم

وأكد "القرش" اهتمام الوزارة بسلامة وصحة المواطنين خلال موسم عيد الأضحى، من خلال تكثيف عمليات التفتيش من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتواجد الأطباء البيطريين في المجازر ونقاط الذبح للتأكد من سلامة اللحوم.

استيراد 145 ألف رأس عجل

كما أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، عن موافقة اللجنة الاستيرادية على استيراد 145 ألف رأس عجل، منها 25 ألف رأس للذبيح الفوري من بعض الدول الإفريقية الشقيقة، و120 ألف رأس للتسمين من مناشئ أوروبية، وذلك لضمان توفير احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة الزراعة التزامها بتوفير اللحوم بأسعار مناسبة وجودة عالية لجميع المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، داعية إياهم إلى الشراء من منافذ الوزارة الرسمية للتأكد من جودة اللحوم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعار اللحوم موسم عيد الأضحى مشروع البتلو وزارة الزراعة

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