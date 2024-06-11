الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر بعد وصولها مطار القاهرة (صور)

وزير الرياضة يستقبل
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على استقبال بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، عقب الوصول مباشرة إلى القاهرة بعد مواجهة منتخب غينيا بيساو والتعادل الإيجابي ١/١ ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦. 

ورافق بعثة منتخب مصر جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس البعثة، وخالد الدرندلي، نائب الجبلاية.

أول تعليق من حسام حسن بعد تعادل مصر مع غينيا بيساو

علق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على التعادل الإيجابي أمام غينيا بيساو، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد 30 سبتمبر، في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال حسام في تصريحات تليفزيونية مع أون تايم سبورتس: “بقول للجمهور افتخروا بمنتخبكم المحترم وأنا سعيد جدًا بالأداء اللي عملناه بره ملعبنا، التراجع طبيعي فأنت تواجه منتخبا له حظوظ للعب كأس العالم، وسعيد بالأداء وباللاعبين".

وتابع: "البعض لا يعطي حقا للمدرب ولا يتحدث بشكل جيد عن التغييرات وقد حدث ذلك في مباراة بوركينا فاسو”.

وواصل: “عمر ما منتخب مصر استحوذ على الكرة بره ملعبه زي ما حصل النهاردة وحتى من ساعة ما أنا كنت بلعب”.

بهذه النتيجة حافظ منتخب الفراعنة على تربعه على قمة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما استمر غينيا بيساو في الوصافة بـ6 نقاط.

أبوالعلا: إصابة مصطفى محمد فى أربطة الركبة ويخضع لأشعة غدًا بالقاهرة 

كشف محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر الأول، عن تعرض مصطفى محمد، مهاجم المنتخب، لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو، وسيخضع اللاعب لأشعة بعد العودة للقاهرة.

وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
أشرف صبحي منتخب مصر أشرف صبحي وزير الرياضة بعثة منتخب مصر وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر

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