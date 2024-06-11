الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

هاليفي
هاليفي

طالب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قادة إسرائيل بحاجة الجيش إلى 15 كتيبة جديدة، بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندي، حتى يتمكن من القيام بمهامه على عدة جبهات.

وحذر "هاليفي" من النقص الحاد في القوى البشرية داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وأوضح أن النقص ليس فقط نتيجة الحرب، بل أيضا بسبب الحاجة إلى زيادة حجم القوات من أجل المهام الإضافية للجيش، وفقا لما نقلته القناة الـ12 العبرية.

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لليوم الـ249.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى متواصلة فى كل قطاع غزة

وأكد "هاليفي" أن العمل يجري حاليا على حل مؤقت من خلال إنشاء 5 كتائب تتألف من جنود سبق أن تم إعفاؤهم، لافتا إلى أن أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال مكلفة للغاية، وأن المبلغ الذي تم إنفاقه من خزينة إسرائيل منذ بداية الحرب لتجنيد قوات الاحتياط جاوز 40 مليار شيكل.

وتأتي تصريحات "هاليفي" بالتزامن مع أزمة التصويت على قانون يعفي اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية، إذ صادق الكنيست على استمرار تشريع الإعفاء من التجنيد، بأغلبية 63 عضو كنيست مؤيدا، مقابل 57 عضوا معارضا.

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اشتباكات عنيفة وسط رفح و"القسام" تستهدف منزلا يضم قوات الاحتلال

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 4 من قواته أحدهم قائد وحدة من لواء "غيفعاتى" فى رفح

وسبق وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 4 من قواته، أحدهم قائد وحدة، وإصابة آخرين من لواء "غيفعاتي" أمس، خلال معارك ضارية في رفح الفلسطينية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ249، عدوانه الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

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جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

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