الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رحلت فى صمت.. موعد جنازة الفنانة مها عطية

مها عطية
مها عطية

توفيت الفنانة مها عطية، بطلة فيلم "خرج ولم يعد"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد سنوات من اعتزال الفن.

وتقيم أسرة الفنانة الراحلة مها عطية صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ومن المقرر أن يحضر صلاة الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية. 

وكانت الصفحة الرسمية للفنانة مها عطية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد كشفت عن رحيلها، وكتب أحد أفراد أسرتها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى مها عطية المغفور لها بإذن الله، وإن شاء الله صلاة الجنازة غدًا بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، والعزاء إن شاء الله يوم الخميس بمسجد عمر مكرم، نسألكم الدعاء".

وقد أعلنت الفنانة عايدة فهمي وفاة مها عطية، قائلة: "الزميلة العزيزة ورفيقة العمر.. الله يرحمك يا مها ويغفر لك ويسامحك.. دعواتكم في الأيام المفترجة".

يذكر أن  آخر عمل عُرض للفنانة مها عطية  في 1997، أي منذ 27 عامًا، ومن بعدها قررت الابتعاد عن الوسط الفني والتركيز مع حياتها الخاصة، بعد تقديمها عدة أدوار مختلفة في 24 عملًا متنوعًا بين السينما والدراما.

رحيل الفنانة مها عطية 

وبدأت الفنانة مها عطية حياتها الفنية بدور مميز في فيلم "خرج ولم يعد"، وذلك عام 1984، والتى قامت فيه بدور زينات خطيبة عطية "يحيى الفخراني"، الذى شارك البطولة مع كل من الفنان فريد شوقي، ليلى علوي، توفيق الدقن، عايدة عبدالعزيز، ومن إخراج محمد خان.

كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، وكان من أفلامها: فيلم "وصية رجل مجنون" عام 1987، وفيلم "عودة الهارب" عام 1990، وغيرها من الأعمال التى لاقت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

كما عملت بالتليفزيون في مسلسل "الفرسان" 1994، ومسلسل "صعاليك ولكن شعراء" عام 1998.

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