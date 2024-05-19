الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

كشف مصدر أمني عن ضبط خادمتين كانتا تعملان داخل فيلا الفنانة غادة عبدالرازق بالمعادي عقب سرقة مشغولات ذهبية وملابس. 

كان قد تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من الفنانة غادة عبدالرازق يفيد بتعرضها لسرقة محتويات الفيلا الخاصة بها.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن خادمتين كانتا تعملان لديها وراء الواقعة.

وبمناقشة المتهمتين اعترفتا بارتكابهما الواقعة وسرقتهما انسيال ذهب وبعض الإكسسوارات والملابس.

وبإخطار اللواء علاء بشندي مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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