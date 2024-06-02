الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات العاجلة إلى أهالى قطاع غزة (فيديو)

جريدة الدستور

انطلقت طائرات النقل العسكرية المصرية على مدار الأيام الماضية، ترافقها نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة، ضمن التحالف الدولى من المملكة الأردنية الهاشمية، نحو قطاع غزة، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لعشرات الأطنان من المساعدات بالمناطق التى يصعب الوصول إليها داخل القطاع للتخفيف من جراح وآلام السكان.

ولتمنح تلك المساعدات قدرًا ضئيلًا من الأمل لأهالى القطاع جراء استمرار الحرب داخله.

يأتي ذلك استمرارًا للتحركات المصرية المبذولة لإيقاف الحرب داخل قطاع غزة، والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية، والعمل على إنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهالى القطاع، وتأكيدًا على دعم مصر للقضية الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط، لدفع المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياته فى مواجهة العدوان الإسرائيلى على غزة.

 

حرب غزة الاحتلال مصر والقضية الفلسطينية

مواد متعلقة

كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 جنوب غزة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن تجاوز الحد الأقصى للسرعة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات العاجلة إلى أهالى قطاع غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

قرب مقر الكنيست الإسرائيلى.. اندلاع 6 حرائق بالقدس المحتلة جراء رشقات صاروخية

بعد عودة حماس لشمال غزة.. الإحباط يسيطر على جنود جيش الاحتلال

أولويات نتنياهو تعرقل خطط إيقاف الحرب فى غزة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟