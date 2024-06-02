مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات العاجلة إلى أهالى قطاع غزة (فيديو)

انطلقت طائرات النقل العسكرية المصرية على مدار الأيام الماضية، ترافقها نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة، ضمن التحالف الدولى من المملكة الأردنية الهاشمية، نحو قطاع غزة، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لعشرات الأطنان من المساعدات بالمناطق التى يصعب الوصول إليها داخل القطاع للتخفيف من جراح وآلام السكان.

ولتمنح تلك المساعدات قدرًا ضئيلًا من الأمل لأهالى القطاع جراء استمرار الحرب داخله.

يأتي ذلك استمرارًا للتحركات المصرية المبذولة لإيقاف الحرب داخل قطاع غزة، والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية، والعمل على إنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهالى القطاع، وتأكيدًا على دعم مصر للقضية الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط، لدفع المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياته فى مواجهة العدوان الإسرائيلى على غزة.