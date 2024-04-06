السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. غادة عبد الرازق تنتقم من رياض الخولي

صيد العقارب
صيد العقارب

يتصدر مسلسل صيد العقارب محركات البحث الالكتروني الأكثر شهرة جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة مع اقتراب النهاية، وبعد قتل مصطفي ضرغام (محمد علي رزق)، على يد إسماعيل الغول (رياض الخولي).

 

تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27


ومن المتوقع أن تتصاعد أحداث مسلسل صيد العقارب إلى انتقام عايدة (غادة عبدالرازق) من رياض الخولي (اسماعيل الغول) بمساعدة نجله ياسين (محمد علاء جاميكا)، بعد معرفته بأن والده السبب في قتل مصطفي ضرغام بالخطأ بعدما كان يريد قتل عايدة زوجته.

فهل ستنجح عايدة (غادة عبد الرازق) في قتل اسماعيل الغول أم ستفشل.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 26

مسلسل صيد العقارب الحلقة 26.. مقتل مصطفى شقيق عايدة عبدالرازق بتعليمات من الغول

مسلسل صيد العقارب الحلقة 26.. ضرغام يطمأن شقيقته غادة عبدالرازق من هاتف زوجها


مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

 

تعرض الحلقة الـ 28 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساء حصريا عبر قناة سي بي سي.


قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب حول عايدة عالمة الحشرات التي تعمل في صيد العقارب، كما أنها تحاول الثأر من عائلة الغول الذين تسببوا في قتل شقيقها علي ضرغام لتصبح مسؤولة عن العائلة بأكملها وتتصاعد الأحداث بعد شلل والدها.


مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 27 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب
 

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة  الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي.

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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