الأربعاء 01 مايو 2024
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اقتصاد

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

البنوك
البنوك

يبحث آلاف من الأشخاص عن هل البنوك إجازة غدا الخميس وموعد الاجازات الرسمية 2024 عبر جوجل، وذلك مع قرب عيد الربيع، وخاصة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

ومع قرب أعياد الربيع ستكون بداية الإجازات بشم النسيم لعام 2024، ثم إجازة يوم عيد تحرير سيناء، ثم عيد شم النسيم 2024، كما تتضمن احتفالات عدة، سواء كانت عيد العمال أو عيد القيامة.

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير هل البنوك إجازة غدا الخميس، وموعد الاجازات الرسمية 2024.

لا، تعمل البنوك المصرية غدا الخميس، حيث قرر البنك المركزي المصري التعطيل للعمل في جميع البنوك العاملة فى مصر وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم  ، وتكون اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 5 من مايو 2024 إلى يوم الاثنين الموافق 6 من مايو 2024، علي أن سيُستأنف العمل في صباح يوم الثلاثاء الموافق يوم 7 مايو 2024.

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موعد الاجازات الرسمية 2024

اجازة عيد العمال 
الأربعاء 22 شوال
1 مايو 2024 ستكون يوم 5 مايو

موعد اجازة شم النسيم 
الإثنين 27 شوال
6 مايو 2024

اجازة وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات"
السبت 9 ذو الحجة
15 يونيه 2024

اجازة عيد الأضحى المبارك 
الأحد 10 ذو الحجة
16 يونيه 2024

عيد الجلاء 1956
يوم الثلاثاء 12 ذو الحجة
18 يونيه 2024

يوم احتفالية ثورة 30 يونيه 2013 
يوم الأحد 24 ذو الحجة
30 يونيه 2024

يوم الإثنين 8 يوليو 2024
بمناسبة رأس السنة الهجرية

يوم الثلاثاء 23 يوليو
عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

يوم الإثنين 16 سبتمبر
يوم المولد النبوي الشريف

يوم الأحد 6 أكتوبر 2024
عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

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