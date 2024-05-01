هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024
يبحث آلاف من الأشخاص عن هل البنوك إجازة غدا الخميس وموعد الاجازات الرسمية 2024 عبر جوجل، وذلك مع قرب عيد الربيع، وخاصة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.
ومع قرب أعياد الربيع ستكون بداية الإجازات بشم النسيم لعام 2024، ثم إجازة يوم عيد تحرير سيناء، ثم عيد شم النسيم 2024، كما تتضمن احتفالات عدة، سواء كانت عيد العمال أو عيد القيامة.
هل البنوك إجازة غدا الخميس؟
وتنشر "الدستور" في هذا التقرير هل البنوك إجازة غدا الخميس، وموعد الاجازات الرسمية 2024.
لا، تعمل البنوك المصرية غدا الخميس، حيث قرر البنك المركزي المصري التعطيل للعمل في جميع البنوك العاملة فى مصر وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم ، وتكون اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 5 من مايو 2024 إلى يوم الاثنين الموافق 6 من مايو 2024، علي أن سيُستأنف العمل في صباح يوم الثلاثاء الموافق يوم 7 مايو 2024.
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موعد الاجازات الرسمية 2024
اجازة عيد العمال
الأربعاء 22 شوال
1 مايو 2024 ستكون يوم 5 مايو
موعد اجازة شم النسيم
الإثنين 27 شوال
6 مايو 2024
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