"صلاح" يضع شرطًا وحيدًا للانضمام إلى معسكر الفراعنة (خاص)

وضع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، شرطًا وحيدًا للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني المقبل وعدم الغياب عن المعسكر كما حدث في مارس الماضي.

وأبلغ "صلاح" مسئولي اتحاد الكرة بانضمامه للمعسكر يوم 3 يونيو المقبل، في موعد بداية الأجندة الدولية، رافضًا فكرة الانضمام المبكر مع باقي زملائه سواء المحترفين أو المحليين.

وأرجع "صلاح" سبب حضوره للمعسكر يوم 3 يونيو؛ لرغبة إدارة فريق ليفربول في حصول اللاعب على راحة محددة من قبل الجهاز الفني الجديد قبل الانضمام لمعسكر منتخب بلاده، ثم التوجه إلى إنجلترا بعدها لبدء فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد وفقًا للبرنامج الذي سيحدده المدير الفني الجديد للفريق الإنجليزي.

وتلقى اتحاد الكرة تأكيدًا بانضمام محمد صلاح، لمعسكر المنتخب الوطني المقبل المقرر انطلاقه نهاية مايو الجاري، حيث سبق وأن خاطب اتحاد الكرة ليفربول بشكل رسمي بشأن انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب ورد النادي الإنجليزي بحضوره إلى القاهرة وانتظامه في معسكر المنتخب مع انطلاق الأجندة الدولية.

وكان الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام حسن، قلقًا للغاية بشأن مصير انضمام "صلاح" إلى قائمة الفراعنة في هذا التوقيت الصعب، الذي يستعد فيه منتخب مصر لخوض أصعب مباراتين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويبدأ لاعبو الفراعنة في التوافد على معسكر الفراعنة بداية من 28 مايو الجاري، على أن تكتمل الصفوف بانضمام لاعبي الأهلي والمحترفين يوم 30 مايو، على أمل اكتمال الصفوف قبل موعد مباراة بوركينافاسو بوقت كاف.

ويخوض منتخب مصر مباراتين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، أمام بوركينا فاسو يوم 6 يونيو المقبل في القاهرة، ثم أمام غينيا بيساو يوم 10 من الشهر نفسه على أرضها.